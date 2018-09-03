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بورصة وشركات
القابضة المعدنية: إستراتيجية من 3 محاور لتعظيم إيرادات شينى
الإثنين 03 سبتمبر 2018 01:51 م
القابضة للصناعات المعدنية
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القابضة للصناعات المعدنية
458 مليون جنيه مبيعات مستهدفة 2018 - 2019
منى عبدالبارى وعصام عميرة
في محاولة للتغلب على خسائر شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" تعتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية تنفيذ استراتيجية جدديدة تستهدف تعظيم إيرادات الشركة.
وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع في تصريحات لـ "المال" إن الخطة الموضوعة ترتكز على 3 محاور حيث تستهدف إعادة تأهيل المعارض لتسويق المنتجات وتنمية الإيرادات.
كما تشمل أيضا تأهيل العاملين للعمل بمنظومة تشبه تلك المتبعة بالقطاع الخاص، وذلك عبر اعتماد فلسفة جديدة للراوتب تعتمد على إيرادات البيع.
وكذلك التعاقد مع شركة تسويق خاصة لتسويق منتجات الشركة، وفقا لنافع مشيرا إلى أنه تم تكليف "شيني" بالبحث عن شركات تسويق للتعاقد معها، وتم عمل كراسة شروط لجذب شركات التسويق المختلفة
وبناء على الاستراتيجية المستهدفة تستهدف "شيني" مبيعات قيمتها 458 مليون جنيه العام المالي الحالي 2018 – 2019، من بينها 124 مليون جنيه صادرات.
وكانت الشركة حققت مبيعات إجمالية قيمتها 305 مليون جنيه العام المالي 2017- 2018.
يشار إلى أن "شيني" تحولت للخسارة العام المالي 2017 – 2018، بقيمة 13.4 مليون جنيه مقابل صافي أرباح 2.909 مليون خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، وذلك في ضوء عدة عوامل أدت إلى زيادة ضخمة في التكاليف.
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