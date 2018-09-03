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اقتصاد وأسواق
رئيس الصين: سنقدم دعمًا لأفريقيا بقيمة 60 مليار دولار
الإثنين 03 سبتمبر 2018 01:30 م
الرئيس الصينى شى جين بينغ
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الرئيس الصينى شى جين بينغ
رويترز
قال الرئيس الصينى شى جين بينغ اليوم الاثنين فى افتتاح قمة مهمة بين الصين ودول أفريقية، إن بكين ستقدم دعما ماليا لأفريقيا بقيمة 60 مليار دولار.
وأضاف شى فى كلمة بثها التليفزيون الحكومى على الهواء أن الدعم سيقدم فى هيئة مساعدات حكومية واستثمارات وتمويل من مؤسسات تمويل وشركات.
وتابع أن الصين ستتوسع فى الواردات من أفريقيا وستيسر إصدار مؤسسات مالية أفريقية سندات فى الصين.
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