طلب إحاطة لرئيس الحكومة حول انتشار ظاهرة الانتحار

عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب



ياسمين فواز



يفتح مجلس النواب ملف حالات الانتحار خلال دورالانعقاد الرابع المقرر فى اكتوبر المقبل، عقب أن ازدادت فى مصر السنوات الماضية، خاصة عبر القفز أسفل عجلات مترو الأنفاق.



وتقدم النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب بطلب إحاطه موجه إلى رئيس الوزراء مصطفي مدبولى حول ظاهره انتحار المواطنين التى انتشرت في العام الحالي، مطالبا بتشكيل لجنة من وزارات التضامن والاوقاف والماليه لدراسة تداعيات أسباب انتحار المواطنين المتزايد خلال الفترة الأخيره.



وطالب الجوهرى فى تصريحاته لـ"المال" بتوضيح من جانب الحكومه حول أسباب تزايد هذه الحالات في الفتره الحالية وأسباب انتشارها، خاصه أنها ظاهرة دخيله علي المجتمع المصري ، مشددا على ضرورة أن يتم بحث مدى ارتباط حدوثها بالازمه الاقتصاديه من عدمه.



وأقدم شابان أمس الأحد على الانتحار، تحت عجلات مترو الأنفاق، حيث ألقى أحدهما بنفسه أسفل قضبان القطار بمحطة مترو جمال عبدالناصر وتم إنقاذه، بينما لفظ الآخر أنفاسه الأخيرة أسفل قضبان مترو شبرا الخيمة.





