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لايف
بعد جزر المالديف.. صلاح ينشر صورة فى الساحل
الإثنين 03 سبتمبر 2018 01:16 م
محمد صلاح
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نشر نجم نادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر محمد صلاح، صورة له على الساحل الشمالى أثناء إجازته بمصر قبيل معسكر المنتخب للتحضير لمباراة النيجر والتى ستقام السبت المقبل حيث لاقت تفاعلا كبيرا.
وقال صلاح فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: يوم إجازة على الساحل مرفقا بها صورته أثناء ارتدائه مايوه البحر.
واعتبر المغردون أن تلك الصور من شأنها تشجيع السياحة فى مصر حيث تظهر جمالها وأمنها مما يساهم فى تحسين الوضع الاقتصادى.
يذكر أن صلاح قضى فترة إجازة له منتصف يوليو الماضى فى جزر المالديف واستغلت الحكومة المالديفية صلاح للترويج للسياحة فى بلادها.
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