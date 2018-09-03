أوبر تنفى تنفيذ الاستحواذ على كريم.. وتشير الى استمرار المفاوضات

أوبر وكريم



أحمد اللاهونى



نفت مجموعتى أوبر وكريم إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة كريم لشركة أوبر واستحواذ الأخيرة عليها، وفقا لبيان صادر عن جهاز حماية المنافسة اليوم.



وقال الجهاز في بيانه إنه تواصل مع المجموعتين لمعرفة الحقيقة بعد تناول الخبر بوسائل الاعلام ونفيا تنفيذه لكنهما أشارا الى وجود مفاوضات بهذا الشأن.



وأضاف: بناءً عليه فقد وجَّه الجهاز إخطارا رسميا لكلتا الشركتين بأن أية اتفاقات أو تعاقدات قد تبدو في ظاهرها أنها استحواذ على أسهم أو نقل ملكية ولكنها في حقيقتها قد تكون اتفاقا بين أشخاص متنافسة وتشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون يترتب عليها التزام مجموعتي أوبر وكريم بإخطار الجهاز قبل إبرام مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة، وذلك لأنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدي الجهاز ومن واقع البيانات التي قدمتها شركة كريم في شكواها ضد شركة أوبر أن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركهم وتشكل مخالفة للقانون.



وقد شارك الجهاز نتائج فحصه المبدئي مع مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا لاحتمالية تشكيل تلك الاتفاقات ضرر على حرية التجارة بين الدول الاعضاء بالمنظمة.



يذكر أن جهاز المنافسة في سنغافورة منع اندماج كان مزمع حدوثه بين شركتي Uber وGrab، وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ مما يعني صعوبة دخول منافسين جدد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة.



كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطر السلطات المختصة بذلك الدمج.













