«ثروة كابيتال» تخاطب الرقابة المالية للموافقة النهائية على تأسيس شركتي تأمين

رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية-min



■ رضا عبد المعطي: الموافقة المبدئية حصنت الكيانين الجديدين من اشتراطات القرار 53



كتب-ماهرأبوالفضل:



تقدمت مجموعة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية، خلال اليومين الماضيين، بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على الموافقة النهائية على تأسيس شركتى ثروة للتأمين بفرعى الحياة والممتلكات، وتستحوذ المجموعة على حصة الأغلبية بهيكل ملكيتهما.



وقال مسئول بارز وثيق الصلة بالشركتين، إنه من المتوقع الحصول على الترخيص النهائى لمزاولة النشاط - ترخيص التشغيل- من الرقابة المالية خلال 3 أسابيع على أقصى تقدير، بناء على قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته 118 لسنة 2008.



يبلغ رأس المال المصدر لكل شركة 100 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه، بإجمالى 200 مليون جنيه للشركتين، مدفوع منه النصف.



ويتوزع هيكل ملكية «ثروة» لتأمين – الممتلكات- بنسبة %85 للمجموعة المالية ثروة كابيتال، و%15 تملكها الشركة التجارية المتحدة للتأمين –اللبنانية-، ويمتلك أحد المستثمرين الأفراد نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1 فى الألف، بغرض التوافق مع قانون الشركات المساهمة، الذى يشترط مشاركة 3 مساهمين بهيكل الملكية.



ويتوزع هيكل ملكية ثروة لتأمين الحياة بنسبة %80 لثروة كابيتال، و%15 للشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية-، مقابل %5 لأحد المستثمرين الأفراد.



ومن المقرر، وفقا للمصدر استكمال رأس المال المدفوع ليصل إلى 100 مليون جنيه لكل شركة، خلال 5 سنوات من مزاولة النشاط.



من جهة أخرى، قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، إن الاشتراطات التى وضعتها الهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم 53 لسنة 2018، والمرتبط بضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، لن يسرى على شركتى ثروة، لأسباب لها علاقة بأنهما حصلا على الترخيص المبدئى قبل صدور القرار، لافتاً إلى أن اشتراطات القرار 53 سيتم تطبيقها على أى شركات جديدة ترغب فى دخول سوق التأمين، أو أى من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.



ومن بين الاشتراطات التى حددها القرار 53 الصادر نهاية أبريل الماضى، ما يتعلق بنسب المساهمات فى هيكل الملكية، فقد اشترط ألا تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن %50 من رأس المال، وألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لشركات تأمين بها عن %25.



وحصلت ثروة كابيتال على الموافقة المبدئية لتأسيس شركتى التأمين مطلع أبريل الماضى، فيما حصلت على موافقة هيئة الاستثمار على إجراءات التأسيس مطلع يوليو.





