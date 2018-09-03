رامافوزا: 60 مليار دولار حجم استثمارات الصين فى أفريقيا

سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا



أحمد صبرى



قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب افريقيا إن حجم الاستثمارات الصينية فى افريقيا وصل إلى 60 مليار دولار، مؤكدا أن الصين تعتبر ثالث أكبر مستثمر بالقارة وأن بلاده تشجع كل الشراكات بين الصين وأفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف فى كلمته بمنتدى الاقتصاد الأفريقي الصينى، أن السوق الأفريقية الأكبر عالميا وواعدة جدا، كما أنها الأكبر فى استيراد المادة الخام منها واعادة تصديرها على هيئة منتجات، مشيرا الى أن بلاده تسعى للاستفادة من التجارب الصينية فى استغلال الموارد.















