أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

رامافوزا: 60 مليار دولار حجم استثمارات الصين فى أفريقيا

سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا
سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا
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سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا


أحمد صبرى

قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب افريقيا إن حجم الاستثمارات الصينية فى افريقيا وصل إلى 60 مليار دولار، مؤكدا أن الصين تعتبر ثالث أكبر مستثمر بالقارة  وأن بلاده تشجع كل الشراكات بين الصين وأفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف فى كلمته بمنتدى الاقتصاد الأفريقي الصينى، أن السوق الأفريقية الأكبر عالميا وواعدة جدا، كما أنها الأكبر فى استيراد المادة الخام منها واعادة تصديرها على هيئة منتجات، مشيرا الى أن بلاده تسعى للاستفادة من التجارب  الصينية فى استغلال الموارد.







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