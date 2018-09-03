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استثمار
رامافوزا: 60 مليار دولار حجم استثمارات الصين فى أفريقيا
الإثنين 03 سبتمبر 2018 12:35 م
سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا
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سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا
أحمد صبرى
قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب افريقيا إن حجم الاستثمارات الصينية فى افريقيا وصل إلى 60 مليار دولار، مؤكدا أن الصين تعتبر ثالث أكبر مستثمر بالقارة وأن بلاده تشجع كل الشراكات بين الصين وأفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف فى كلمته بمنتدى الاقتصاد الأفريقي الصينى، أن السوق الأفريقية الأكبر عالميا وواعدة جدا، كما أنها الأكبر فى استيراد المادة الخام منها واعادة تصديرها على هيئة منتجات، مشيرا الى أن بلاده تسعى للاستفادة من التجارب الصينية فى استغلال الموارد.
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