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سيــارات
جراف| الدبابة تحصد 85% من مبيعات البيك آب خلال سبعة أشهر
الإثنين 03 سبتمبر 2018 12:49 م
شيفروليه الدبابة 2018
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شريف عيسى
هيمنت شيفروليه الدبابة على مبيعات فئة الشاحنات "بيك آب" خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بحصة سوقية بلغت 85%، بإجمالى 11 ألفًا، و151 وحدة، وفقًا للإحصائيات الصادرة مؤخرًا عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك".
فيما حلت "نيسان بيك آب" بفئتيها مفردة الكيبنة، والدوبل فى المركز الثانى فى صدارة الطرازات الأعلى مبيعًا فى فئة البيك آب، باستحواذها على حصة سوقية تصل إلى 9.7%، بإجمالى 1241 وحدة.
واستطاعت تويوتا هايلاكس انتزاع المركز الثالث لصالحها بعد ان تمكنت من تسليم 467 وحدة خلال فترة الشهور السبعة الأولى من هذا العام، بحصة سوقية 4%.
أما المركز الرابع فكان من نصيب الطراز الصينى DFSK – K01 والتابع لصانع دونج فينج، والذى حقق مبيعات على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو تصل إلى 171 وحدة، بحصة سوقية 1%.
أما عن طراز فولباك والتابع للصانع الإيطالى فيات بروفيشنال فتمكن من بيع 42 وحدة فقط خلال تلك الفترة، بحصة سوقية لاتعددى 0.3%، من المبيعات الإجمالية لفئة الشاحنات البيك آب بالسوق المحلى.
كان تقرير "اميك" قد أعلن فى احدث تقرير له عن تمكن فئة "البيك" من تسليم 13 ألفًا، و72 وحدة خلال فترة الشهور السعبة الأولى من العام الجارى.
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