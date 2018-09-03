توقعات بتراجع البورصة نحو 15500 نقطة

البورصة المصرية

أسماء السيد:



توقعت نعيم تراجع مؤشر البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين نحو مستوى 15500 نقطة وذلك حال عدم قدرته في الثبات أعلى مستوى الدعم عند 15825 نقطة، كما أن كسر مستوى 15500 نقطة سوف يفتح الباب لمزيد من التراجع صوب مستوى الدعم الرئيسي عند 15090 نقطة .



وأوضحت في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها أن المؤشر فشل في اختيار مستوى المقاومة المهم عند 16000 نقطة، ونصحت المتعاملين بأن يسلكوا نهجًا انتقائيًا في عملية الاختيار.



واستهلت المؤشرات التعاملات اليوم، على هبوط جماعي، ليتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي بـ 0.21% ليسجل 15818 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.02% ليصل إلى 751 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليسجل 1939 نقطة.



