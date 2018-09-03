«الخدمات المتكاملة» تقدم عرضاً بقيمة 120 مليون لتركيب كاميرات فى 20 محطة قطارات

القطارات والركاب



المال-خاص



قال اللواء رفعت حتاتة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، إن شركته تقدمت مؤخرا بعرض مالى لهيئة السكة الحديد لتركيب كاميرات مراقبة فى 20 محطة رئيسية، بتكلفة 120 مليون جنيه.



وأضاف إن الشركة فى إنتظار رد الهيئة، خاصة أن الاتفاق مرهون بمدى توفير التكلفة فى ظل ظروف مالية صعبة يمر بها المرفق، لافتاً إلى أن الكاميرات يتم تركيبها فى المحطات الرئيسية، ومنها على سبيل المثال « الجيزة، والسويس، والفيوم، وبورسعيد، وبنى سويف».



وذكر أن شركته قامت على مدار الفترة الماضية بتغطية مناطق جنوب وسط الصعيد، والمنطقة المركزية للسكة الحديد بكامرات مراقبة بلغت تكلفتها 36.5 مليون جنيه، مشيراً الى أن منظومة الأمن التى وضعتها الشركة ساهمت فى كشف الكثير من جرائم السرقة والتعدى التى حدث فى 2017.



وقال إن الشركة، تقوم حاليا بعمل «كسوة» جديدة لقطارات الاولى والثانية مكيفة فرنساوى، والـvip، لتقديم خدمة جيدة للركاب.



وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة للشئون الفنية فى الشركة، من خلالها تم استغلال الحرف والمهن اليدوية الموجودة لدى العمال، ومنها السباكة والنجارة، لافتاً إلى إن تلك الخبرات ساهمت فى توفير ما يقرب من 10 ملايين للشركة، بعد الاعتماد عليها فى اصلاح اسطول الشركة من العربات، وعدم التعامل مع التوكيلات الخارجية.



وذكر رئيس شركة الخدمات المتكاملة التابعة للسكة الحديد، إنه تم وضع خطة تدريب للعاملين وفقا لنظم عالية، بهدف بقاء العاملة فى الشركة، لافتاً إلى أن الموظف فى السنوات الماضية كان يترك الشركة فور إيجاده فرصة عمل أفضل، لافتاً الى انه تم رفع الاجور بنسبة %67، ليصل متوسط أجر العامل 1500 جنيه.



وقال اللواء رفعت حتاته، إنه تم إنشاء ورشة لتصنيع زى العمل لجميع العاملين فى مرافق النقل، ومصنع لانتاج مستلزمات النظافة، المستخدمة فى القطارات، موضحاً ان الشركة تنظف يوميا 1300 عربة لصالح الهيئة بأنواعها المختلفة.