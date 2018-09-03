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بن راشد: لدينا اليوم أول رائدي فضاء عربيين واستثماراتنا 20 مليار درهم
الإثنين 03 سبتمبر 2018 11:46 ص
محمد بن راشد آل مكتوم
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محمد بن راشد آل مكتوم
أحمد صبرى:
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن اسمي أول رائدى فضاء عرب بمحطة الفضاء الدولية، مؤكدا أن بلاده لديها برنامج لإطلاق مسبار إلى المريخ، حيث تصل استثمارات الفضاء لـ٢٠ مليار درهم.
وأضاف آل مكتوم فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: في إنجاز عربي جديد، نعلن اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، هزاع وسلطان يمثلان كل الشباب العربي، ويرفعان سقف الطموحات للأجيال الإمارتية الجديدة، ألف مبروك لشعبنا وشبابنا.
وأوضح أن اليوم لدينا البرنامج الوحيد لإطلاق مسبار للمريخ في المنطقة، ولدينا قدرات صناعة الأقمار بنسبة ١٠٠٪ ولدينا رواد فضاء مواطنين، ولدينا قطاع فضائي باستثمارات ٢٠ مليار درهم، والأهم لدينا الإنسان الذي لا سقف لطموحاته إلا السماء الخلاصة: الانسان العربي "يستطيع" إذا توفرت له الظروف.
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