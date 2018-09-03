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بورصة وشركات
نعيم تتوقع استمرار تراجع سهم جلوال تيلكوم نحو 3.25 جنيه
الإثنين 03 سبتمبر 2018 11:27 ص
جلوبال تيلكوم القابضة
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سهم جلوبال تيلكوم يهوى 10% بعد تلميحات بسحب عرض فيون
جلوبال تيلكوم القابضة
أسماء السيد:
توقعت بحوث "نعيم" أن يواصل سهم "جلوبال نيلكوم" صوب مستوى 3.45 جنيه ثم نحو 3.25 جنيه، ونصحت المتعاملين في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها استغلال أي صعود كفرصة للبيع، مشيرة إلي أن ترجيحات مزيد من التراجع جاءت عقب كسر السهم لمستوى الدعم عند 3.85 جنيه والتحرك أدناه .
يُذكر أن السهم قاد تراجعات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة أمس اﻷحد، لينهى تعاملاته على هبوط بـ 11% عند 3.81 جنيه، وأنهت البورصة تحركاتها على تباين إذ أغلق المؤشر الرئيسي متراجعًا بـ 0.98% عند 15852 نقطة، فيما أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تعاملاته على صعود بنسبة 0.52% عند 751 نقطة، كما صعد أيضًا المؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ 0.22% عند 1940 .
يُذكر أن شركة "جلوبال" أفصحت البورصة اليوم عن آخر تطورات عرض فيون، موضحةً إن مجلس الإدارة يدرس بشكل مكثف الوضع المالي للشركة وعرض "فيون" المقدم بتاريخ 2 يوليو 2018 بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين صغار المساهمين ومساهمين آخرين.
وأشارت الشركة إلى أن مناقشة العرض المقدم جاء أيضا بدعم من المستشار المالي المستقل المعين من قبل مجلس الإدارة، شركة فينكورب للاستشارات المالية وكذلك إدارة الشركة ومستشارين آخرين.
وأكدت جلوبال في بيانها، أن مقترحات مساهمي الشركة حول عرض شركة فيون تشير إلى أن العرض الحالي من الممكن عدم الموافقة عليه من قبل النسبة المطلوبة 66% ثلثي الأقلية في هذا الوقت، كما تستمر المراجعات والخيارات البديلة لتمويل الشركة .
وأكدت فيون أن عرضها سوف يظل قائمها ولكن لا يمكنها التأكد بأنه سوف يظل متاح لأجل غير مسمى، وسوف يكون المساهمين على علم بإمكانية قيام فيون بسحب عرضها في أي وقت بعد 1 سبتمبر الحالي".
يشار إلى أن شركة فيون المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول ومقرها امستردام قدمت مطلع يوليو الماضي، عرضا إلى جلوبال تليكوم المدرجة في البورصة المصرية لشراء الحصص التي لا تملكها بالفعل في أنشطتها في باكستان وبنجلادش وقيم العرض وقتها بسعر 2.55 مليار دولار بما في ذلك الديون.
جدير بالذكر أن فيون تمتلك بالفعل حصة نسبتها 57.7 % في جلوبال تيلكوم التي تمتلك علامات تجارية من بينها "جاز" في باكستان و"بنجلالينك" في بنجلادش.
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