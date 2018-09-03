بنك مصر يقترب من اتمام إجراءات مكتب التمثيل بإيطاليا

محمد الأتربى



■ الإتربي: حصلنا على الموافقة لتأسيس «بكين».. وكوريا الجنوبية والسعودية ضمن المستهدفات



محمد سالم وسيد بدر



يسعى بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، لتدعيم تواجده الخارجى بافتتاح مكتب ميلانو بإيطاليا بعد اقتراب إنهاء الإجراءات الخاصة بذلك.



وافتتح البنك مكتبين تمثيليين فى روسيا ومدينة جوانزو بالصين، خلال الفترة الماضية، فى ظل قوة العلاقات بين مصر والبلدين، وكذلك تدعيمًا لاستراتيجية البنوك المصرية للتواجد فى الخارج خاصة فى القارة الإفريقية.



وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك، إن ميلانو تعد معقل التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا، لافتًا إلى أن البنك يسير فى الإجراءات النهائية لافتتاح المكتب نهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل على الأكثر.



وسجلت حركة التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا، وفقًا لبيانات البنك المركزى، نحو 3.333 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى، مستحوذة على نحو %5.1 من التبادل التجارى لمصر مع العالم الجارى، منها 1.9 مليار دولار صادرات و1.43 مليارًا واردات.



وأكد الإتربى أن البنك قطع شوطًا كبيرًا فى تدعيم تواجده خارج مصر لتدعيم عملياته المصرفية وخدمة توجهات الدولة الرامية إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول، لافتًا إلى أن البنك يستهدف التواجد فى العديد من الدول الإفريقية منها كينيا وكوت ديفوار والسنغال وجنوب إفريقيا.



وأضاف أن مصرفه حصل على موافقة من البنك المركزى لافتتاح فرع بكين بالفعل، ويسير حاليا فى إجراءات مع الجانب الصينى، وكذلك تقدم بطلب لافتتاح فرع متكامل فى المملكة العربية السعودية ونسير فى الإجراءات بشكل جيد.



وازدادت شهية البنوك المصرية للتواجد خارجيًا، خاصة فى قارة إفريقيا خلال الفترة القليلة الماضية فى ظل سعى الدولة لتقوية علاقاتها مع القارة وزيادة المصالح التجارية والاقتصادية معها، وأعلن البنك التجارى الدولى أكبر بنوك القطاع الخاص فى وقت سابق موافقة مجلس إدارته على البحث عن فرص توسعية فى قارة إفريقيا، كما أعلن بنك تنمية الصادرات عزمه التوسع فى القارة، بينما يسعى البنك الأهلى لافتتاح فرع فى السعودية.



..ويغلق استحقاقات شهادة %20 أغسطس 2019



تنتهى جميع استحقاقات الشهادة الادخارية ذات العائد %20 ببنك مصر التى طرحها نوفمبر 2016 خلال أغسطس من العام المقبل.



قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالى استحقاقات الشهادة خلال الفترة الماضية تبلغ نحو 150 مليار جنيه منذ حلول أجل الاستحقاق خلال مايو الماضى.



وكان البنك المركزى قد وجه بنوك الأهلى ومصر بإصدار شهادة إدخار بعائد %20 فى الثالث من نوفمبر الماضى، للسيطرة على التضخم وزيادة الادخار فى العملة المحلية وجذبت الشهادة نحو 650 مليار جنيه ببنكى الأهلى ومصر فقط ما حملهم بأعباء غير مسبوقة.



وأوضح الإتربى، أن إجمالى استحقاقات الشهادة المتبقية والتى تقدر بنحو 100 مليار جنيه ستنتهى خلال أغسطس 2019، وهو ما سيخفف الأعباء المالية للشهادة على البنك.



وتوقع أن تنخفض أرباح البنك خلال العام المالى الماضى، فى ظل التكلفة المرتفعة للشهادة والتى تصل إلى %23.5 لأنها ليست معفاة من الاحتياطى الإلزامى.



وقال إن البنك حقق نموًا فى الأرباح بنسبة %66 خلال عام 2015 ونحو %31 خلال عام 2016 ارتفعت إلى %48.5 خلال 2017، لكنها من المتوقع أن تنخفض خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2018.



وذكر أن الأموال التى استحقت من شهادات الـ%20 خلال الشهور الماضية لم تخرج من البنك وتم إعادة استثمارها فى شهادات الـ%17 المتغيرة وشهادة الـ%15 الثابتة، مؤكدًا أن العام المالى الجارى سيشهد تحسنًا فى مستويات الربحية وأن مجلس الإدارة يتطلع العودة للمعدلات السابقة.



يشار إلى أن أرباح البنك الأهلى، أكبر بنك حكومى، انخفضت من نحو 13 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 لنحو 9.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 بسبب شهادات الـ%20.