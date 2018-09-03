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بورصة وشركات
البورصة تتراجع بمستهل تعاملات الاثنين
الإثنين 03 سبتمبر 2018 10:56 ص
هبوط البورصة
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هبوط البورصة
مصطفى طلعت:
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على هبوط جماعي.
وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.21% ليسجل 15818 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.02% ليصل إلى 751 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليسجل 1939 نقطة.
وأنهت البورصة تعاملات أمس على تباين ليغلق المؤشر الرئيسي متراجعا بـ0.98% عند 15852 نقطة، فيما أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تعاملاته على صعود 0.52% عند 751 نقطة، كما صعد أيضا المؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ0.22% عند 1940 نقطة.
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