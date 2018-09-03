رانيا المشاط تعلن موعد انتخابات الغرف السياحية

وكيل البنك المركزي

أحمد عاشور:



أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قرارا وزاريا بشأن الدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ليكون يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018، ويأتي القرار تتويجاً لجهود الوزارة خلال الأشهر الماضية لإجراء انتخابات الغرف السياحية، بالتنسيق والتعاون مع لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية والتي تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2018.



وتتطلع الوزيرة إلى إتمام هذه الإنتخابات في روح يسودها الود والتعاون وتغليب المصلحة العامة، حتى تكون هناك مجالس إدارات منتخبة ومعبرة عن القطاع السياحي تعمل على النهوض به.



وتضمن القرار تحديد تاريخ فتح باب الترشح للإنتخابات يوم السبت الموافق 8/9/2018 ولمدة ستة أيام عمل تنتهي في 15/9/2018 .



وقد حرصت الوزيرة على التواصل والتنسيق المستمر مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، و أعضاء اللجنة، وذلك لإنجاز ملف إنتخابات الغرف السياحية في أسرع وقت ممكن، وذلك حرصا من الوزارة على مصلحة القطاع السياحى في المقام الأول.



كما أصدرت الدكتورة رانيا المشاط قرارا وزاريا بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية، وذلك في ضوء ما عرضته لجان تسيير أعمال الغرف السياحية بشأن التمثيل الفئوي والجغرافي وما دار من مناقشات ودراسات مستفيضة في هذا الخصوص، وبعد أخذ رأي الإتحاد المصري للغرف السياحية، ومراجعة مشروع القرار بقسم التشريع بمجلس الدولة وإقراره دون ملاحظات، وقد تم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية.



جدير بالذكر أن إصدار قرار الدعوة للانتخابات يأتي بعد أن قامت الوزارة بالعديد من الإجرءات، جاء في مقدمتها إصدار القرار الوزاري الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية وإتحادها ، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراء الإنتخابات ومعالجة بعض المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للائحة.



ومن أبرز هذه التعديلات تعديل شرط المؤهل ليكون مؤهل متوسط على الأقل بدلاً من مؤهل عال، وكذلك إمكانية المشاركة في إجتماعات مجلس الإدارة عن طريق الفيديو كونفرانس أو أي من وسائل الإتصال الحديثة في حالة السفر، كما تم إضافة حكم جديد مقتضاه أنه إذا نال أكثر من مرشح عدداً متساوياً من الأصوات، تتولى اللجنة المشرفة على الإنتخابات إجراء القرعة بينهم في حضورهم كلما أمكن ذلك ، وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائي للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم .



جدير بالذكر أن الأعمال التحضيرية للإنتخابات والقرارات الصادرة في هذا الشأن على مدار الأشهر الماضية أظهرت مدى التوافق الملحوظ بين وزارة السياحة والإتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية، وهو ما أشار اليه قسم التشريع بمجلس الدولة في كتابه رقم ١٣٩ بتاريخ ٢/٦/٢٠١٨ ، لدى مراجعهته مشروع تعديلات اللائحة.