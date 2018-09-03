بنك ABC يقدم حلولا مصرفية مبتكرة للقطاع العائلي

مقر Abc

المال ـ خاص:



أصدر بنك ABC حساب التوفير الجديد شيلد ذو العائد التصاعدي، إضافة إلى مزايا تأمينية مجانية.



ويتميز حساب التوفير بدورية صرف عائد متعددة (يومي، شهري، ربع سنوي)، بالنسبة للحساب اليومي يتميز باحتساب العائد على رصيد الإقفال اليومي ابتداء من الحد الأدنى المعلن لدي البنك ويتم إضافة العائد بشكل يومي خلال أيام العمل.



وأضاف البنك مجموعة من المزايا التأمينية الحصرية لحساب التوفير شيلد وهي كالتالي:



تأمين ضد الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي نتيجة حادث

تأمين على استرداد المصاريف الطبية نتيجة حادث

تأمين على مصاريف التعليم للأبناء نتيجة حادث

التأمين على محتويات المنزل بالإضافة إلى بديل الدخل بحد أقصى 52 أسبوع



ولم يكتف البنك بذلك فقد قام بإصدار بطاقة الخصم المباشر المجانية لعملاء حساب شيلد وإمكانية الاستفادة بخصم يصل إلى 100% على المصاريف الإدارية لقرض السيارة.



ويعتبر هذا المنتج الجديد من الإضافات الهامة في القطاع المصرفي التي جعلت بنك ABC يمتلك واحد من أفضل حسابات التوفير التي تجمع ما بين العائد المتميز و المزايا التأمينية الحصرية.















