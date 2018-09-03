FI الأمريكية تستهدف تدريب 60 شركة ناشئة على جمع تمويلات





■ جمال صادق: تنظيم 5 ورش تعريفية عن مفاهيم ريادة الأعمال

محمود جمالتستهدف مؤسسة Founder Institute الأمريكية، خلال عام، تأهيل وتدريب 60 شركة ناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات على جمع تمويلات من مستثمرين محليين وأجانب.وقال جمال صادق، ممثل المؤسسة فى مصر، إن FI بدأت عملها مطلع الأسبوع الماضى، كمسرعة أعمال لاحتضان الأفكار الإبداعية فى مصر، كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أطلقت موقعاً إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت للتواصل مع المطورين.وأوضح لـ «المال» أن أسلوب عمل المؤسسة يختلف تماما عن صناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر، مشيراً إلى أنها تخطط لبناء جيل من رواد الأعمال المبدعين، على غرار وادى السيليكون بالولايات المتحدة.وكشف عن اعتزام المؤسسة تنظيم 5 ورش تعريفية ومعسكرات تدريبية، كمرحلة أولى، عن مبادىء ريادة الأعمال، وتحديد عوامل جاذبية الفكرة الناشئة للمستثمرين.كما أكد أنه سيتم تأهيل 10 إلى 15 شركة كل 3 شهور، بالتعاون مع شركاء العمل الداعمين ورواد الأعمال فى مصر، سواء شركات أو مؤسسات مصرفية مثل «Auc Venture Lab» و«Mint EG-Bank» و«Endeavor»، وأخرين.وتأسست Founder Institute خلال عام 2009، بواسطة رائد الأعمال الأمريكى Adeo Ressi وزميله Jonathan Greechan، وساعدت فى إطلاق أعمال أكثر من 3100 شركة ناشئة فى 200 مدينة حول العالم، وتقدم إلى رواد الأعمال خدمات الإرشاد والنصائح والتدريب بعدد 9 لغات مختلفة، من خلال 10 آلاف مدير تنفيذى.وتمكن خريجو FI من جمع تمويلات على مدار السنوات السابقة بلغت قيمتها 700 مليون دولار.وبحسب تقرير التنافسية فى العالم العربى 2018، فإن صناديق رأسمال المخاطر والقطاع يستحوذان على %44 من عمليات تمويل رواد الأعمال بالمنطقة العربية، مقابل %1 فقط للبنوك التجارية.وجذبت 123 شركة ناشئة من 12 دولة بالمنطقة خلال العام الماضى استثمارات بقيمة 475 مليون دولار، واستحوذت الإمارات على %84 منها بدعم من استثمارات شركتى «كريم» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، و«ستارز بلاى»، تلتها السعودية ومصر فى عدد وقيمة الصفقات المنفذة على الشركات الناشئة.