«قناة السويس» تجدد التأمين الطبى على العاملين بـ«جلوبال بروجيكتس»

صندوق التأمين على العاملين



■ يشمل 3240 مشتركًا والحد الأقصى للتغطية السنوية 50 ألف جنيه



الشاذلى جمعة



جددت «قناة السويس للتأمينات العامة» وثيقة التأمين الطبى على العاملين بشركة «جلوبال بروجيكتس سيرفيس» لخدمات التوظيف للعمالة والموارد البشرية.



قالت منى حسين، وسيط التعاقد، إن التجديد تم عبر التفاوض المباشر، وشهد منافسة شرسة من بعض شركات التأمين والرعاية الصحية للفوز بهذه العملية، رافضة الكشف عن أسمائها، فيما يبلغ عدد المشتركين بالعقد 3240 فردًا، بتغطية 50 ألف جنيه كحد أقصى للفرد الواحد سنويا.



ولفتت إلى أن العقد يغطى العلاج بالمستشفيات والعمليات الجراحية، وكذلك إجراء الفحوص التشخيصية والمعملية بمراكز الأشعة ومعامل التحاليل بجانب تركيبات الأسنان وصرف الأدوية ومراكز البصريات ومتابعة حالات الحمل والولادة.



وأضافت منى أن العقد يشمل كذلك الأمراض المزمنة، التى لا يرجى الشفاء منها وتحتاج إلى علاج أكثر من 30 يومًا لعدم الدخول فى مضاعفات ويتم تحويل التغطية من بند الأدوية إلى العلاج المزمن ويدخل فيه تضخم وإجهاد عضلة القلب ومرض الروماتويد وخشونة أو تآكل المفاصل وتآكل العظام وغيرها.



ويغطى العقد أيضًا الحالات الحرجة، التى تهدد حياة الإنسان، وتكون محددة بدقة حتى أنها تغير نمط الحياة جذريا بعد استقرار الحالة على العلاج وتحتاج إلى ملاحظة وعناية دقيقة، ومنها الأزمة القلبية والجلطة بأنواعها كافة، وكذا عمليات القلب المفتوح وقساطر القلب التشخيصية وأيضا حروق الدرجة الثالثة والالتهاب السحائى البكتيرى والعناية المركزة وجراحات شرايين القلب والأورطى والسرطان (العلاج الجراحى).



وأكدت أنه من المتوقع زيادة عدد المشتركين بالعقد إلى 6000 فرد خلال الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أن شركة ميدنت للرعاية الصحية تتولى خدمات الإدارة بنظام الطرف الثالث TPA.



من جهته أوضح أحمد فكرى صباح، مدير عام مساعد إدارة التامين الطبى بقناة السويس للتأمينات العامة، أن شركته تركز على جودة الخدمات المقدمة للعملاء فى سياسة اكتتابية حذرة بعيدا عن المضاربات السعرية فى ظل ما تشهده سوق التأمين الطبى من ارتفاع التكاليف وأسعار المستلزمات الطبية المستوردة والأدوية وغيرها.



وبلغت الأقساط المباشرة فى فرع التأمين الطبى وفقا لآخر تقرير سنوى صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية 2.07 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 مقابل 1.4 مليار فى 2015/2016، فيما سددت شركات التأمين 1.3 مليار جنيه تعويضات مباشرة بنهاية العام المالى 2016/2017 مقارنة بحوالى 945 مليونًا خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق له.