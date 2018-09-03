«ريدكون» للمقاولات تدرس الطرح بالبورصة لتمويل توسعاتها الصناعية

التمويل العقارى



■ التخطيط لاختراق مجالات الخرسانة الجاهزة والطوب الأسمنتي



أحمد على



تدرس «ريدكون» للمقاولات طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية خلال العام المقبل، فى إطار خطة الشركة لتمويل توسعاتها المستقبلية.



كشف طارق الجمال، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن شركته ستقرر بشكل نهائى طرح حصة من أسهمها بالبورصة الرئيسية فى الربع الثانى من عام 2019.



وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن الشركة تواصلت مع ادارة البورصة المصرية لبحث متطلبات القيد، بجانب الإجراءات المصاحبة لعملية القيد، لافتًا إلى أن لجوء «ريدكون» للطرح يعود إلى رغبتها فى تدبير تمويل لتوسعاتها الصناعية المحتملة.



وأوضح الجمال أن ريدكون تُخطط لاختراق أنشطة صناعية مرتبطة بنشاطها الرئيسى فى قطاع المقاولات، ومنها مجالا الخرسانة الجاهزة والطوب الأسمنتي.



وقال إنها تدرس التوسع فى تلك الأنشطة لدعم نموها المستمر فى نشاط المقاولات، بالإضافة إلى تنويع مصادر إيراداتها، مؤكدًا أن طرح «ريدكون» فى البورصة سيتوقف على عنصر إضافى وهو ظروف السوق.



وتأسست شركة «ريدكون» للتعمير عام 1993 برأسمال مرخص 100 مليون جنيه، ومدفوع 50 مليونا، ونفذت العديد من المبانى الإدارية التجارية بالتجمع الخامس، وعدداً من المصانع بالعاشر من رمضان والعبور، يعمل لديها 1350 موظفًا وعاملا، وقامت بتنفيذ نحو 150 مشروعا، وتعمل على تنفيذ 18 مشروعا فى الوقت الراهن، فيما تعاقدت على إنشاء 5 مشروعات جديدة، وذلك وفقًا للمعلومات المتاحة على موقع الشركة الإلكترونى.