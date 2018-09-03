■ حسن دسوقى: 400 عربة مبيعات متوقعة بنهاية العام فى مصر



خالد بدر الدين وشريف عيسى:



قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من %62 على مستوى العالم خلال شهر يوليو الماضى لتتجاوز 145 ألف وحدة تسجل بها رابع أفضل شهر بعد أن ارتفعت إلى حوالى 174 ألفًا فى ديسمبر الماضى لتحقق أعلى المبيعات الشهرية فى تاريخها.



وذكرت وكالة EV سيلز لأخبار السيارات أن مبيعات الطرازات الكهربائية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجارى إلى حوالى 906 آلاف وحدة بزيادة %68 عن مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضى، ما يعنى أن المبيعات ستصل إلى حوالى مليونى وحدة مع نهاية 2018، أو ما يعادل %2 من الإجمالى العالمى لمبيعات السيارات التى من المتوقع أن تبلغ أكثر من 100 مليون وحدة.



وشهد شهر يوليو الماضى بداية مبيعات السيارة الكهربائية Model 3 التى طرحتها شركة تسلا الأمريكية وباعت منها أكثر من 14 ألفا و600 وحدة للشهر الثانى على التوالى لتسجل أعلى المبيعات بين الطرازات الكهربائية فى العالم، كما تتوقع تسلا استمرار تحقيق أعلى المبيعات خلال الشهور المتبقية من هذا العام على الأقل حتى تطرح شركة BAIC الصينية إنتاجها من موديل EC3 الجديد الذى يلقى دعما من حكومة بكين والذى سيكون أرخص من الموديل الأمريكى.



وتصدرت تيسلا جميع الكيانات العالمية فى مبيعات السيارات الكهربائية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى والتى بلغت أكثر من 91 ألفا و200 وحدة منها 20 ألفا و576 وحدة فى يوليو فقط، وبعدها شركة BYD الصينية بحوالى 89 ألفا و670 وحدة و18 ألف و337 وحدة خلال نفس الفترة.



وجاء فى المركز الثالث شركة BAIC الصينية بمبيعات تجاوزت 67 ألف و520 وحدة خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية يوليو الماضى الذى باعت خلاله 6 آلاف و120 وحدة ثم شركة BMW الألمانية بحوالى 64 ألفا و930 وحدة و9 آلاف و364 وحدة.



وظهرت فى المركز الخامس رويو الصينية بمبيعات أكثر من 51 ألفا و780 وحدة فى سبعة شهور و9745 وحدة فى يوليو، ثم نيسان اليابانية بحوالى 51 ألف وحدة و8018 وحدة فى يوليو، بينما احتلت شركة فولكس فاجن الألمانية المركز السابع بحوالى 48 ألفا و400 وحدة و5125 وحدة.



وجاءت شيرى فى المركز الثامن لتصبح رابع شركة صينية تشارك فى قائمة أعلى 10 كيانات مبيعا للسيارات الكهربائية على مستوى العالم بمبيعات بلغت 30 ألفا و970 وحدة فى أول سبعة شهور من العام الجارى و5612 وحدة خلال شهر يوليو الماضى وبعدها شركة شيفروليه الأمريكية بحوالى 28 ألفا و580 وحدة و4095 وحدة، وأخيرا شركة تويوتا اليابانية بحوالى 28 ألفا و200 وحدة و3428 وحدة رغم أنها أكبر شركة سيارات فى آسيا.



من جانبه، رهن حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة درشال، وكيل سيارات «DFLZ«، انتشار الطرازات الكهربائية فى السوق المحلية بإعلان كبرى كيانات السوق من وكلاء وشركات عن طرح موديلات كهربائية مع فتح باب الحجز عليها، مع اتساع نطاق المنافسة عليها.



وتوقع أن يصل إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق المحلية بنهاية العام الجارى ما يقرب من 400 سيارة، خاصة مع إعلان عدد من التوكلات الصينية والكورية عزمها تقديم طرازات كهربائية خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، والمقررة إقامته نهاية سبتمبر المقبل.