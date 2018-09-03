رئيس الإمارات دبى الوطنى: الاستحواذ على بنك محلى أحد محاور الاستراتيجية المستقبلية

محمد برو رئيس بنك الامارات دبى الوطنى

محمد سالم وسيد بدر:



يعكف بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر على وضع استراتيجية جديدة لعملياته فى السوق المحلية تستهدف بشكل أساسى التواجد بين أكبر 5 لاعبين من البنوك الخاصة خلال الفترة المقبلة.



قال محمد برو، الرئيس التنفيذى الجديد للبنك، ردا على سؤال لـ «المال» ضمن لقاء مع مجموعة محدودة من الصحفيين، أمس، إن الاستحواذ على أحد البنوك المحلية يأتى ضمن محاور الإستراتيجية المستقبلية.



ونافس البنك الإماراتى على اقتناص صفقة بنك باركليز – مصر والتى فاز بها التجارى وفا المغربى العام الماضى.



وأكد برو أن فكرة الاستحواذ قائمة ضمن الاستراتيجية، فيما فضل عدم التطرق إلى مزيد من التفاصيل.



ويتبنى البنك المركزى المصرى خطة للتخارج من المصرف المتحد الذى يمتلكه بنسبة %99.9 عبر البيع لمستثمر إستراتيجى، وكذلك بيع حصته البالغة %49 فى البنك العربى الأفريقى الدولى، بالإضافة لطرح بنك القاهرة فى البورصة ضمن خطة الطروحات الحكومية لتنشيط سوق المال.



وأشار برو إلى أن إستراتيجية الانضمام لقائمة الكبار لا تزال فى مراحلها الأولى، وتتم الاستعانة فى إعدادها بمكاتب خبرة محاسبية والمجموعة الأم، بالإضافة لقطاعات البنك الداخلية التى تضم كوادر وكفاءات كبيرة، لافتا الى أنها تقوم على التوسع فى تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين أسلوب تقديم المنتجات المصرفية والوصول للعملاء، والتوسع الجغرافى.



وكشف عن السعى لتدشين قطاع أعمال جديد يختص بخدمة المصريين من الأفراد والشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اعتمادًا على التواجد القوى فى القاهرة والرياض، بجانب مقره الرئيسى بدبي.



وأطلق البنك خلال عام 2016 حساب النيل للعملاء المصريين فى دولة الإمارات والذى يقدم خدمات تحويل الأموال خلال 60 ثانية، كما يوفر خدمات أخرى من بينها الحساب الجارى وحساب التوفير والودائع لأجل، وشهادات الإيداع.



وأضاف أن بنكه هو الوحيد فى مصر الذى يتواجد فى الإمارات والسعودية أيضًا، وبالتالى يسعى للاستفادة من هذه الميزة لتدشين قطاع لخدمة حوالى 3 ملايين مصرى يعملون فى هاتين السوقين، بجانب خدمة الشركات المصرية فى ظل قوة العلاقات بين البلدان الثلاثة».



وأكد أن البنك عرض الفكرة على «المركزي« المصرى ولاقت ترحيبًا كبيرًا، متوقعًا أن يبدأ العمل الفعلى بالقطاع مطلع العام المقبل.



وحقق إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا بنهاية العام المالى الماضى لتسجل 26.5 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 21.9 مليار بنهاية يونيو السابق عليه، بنمو %21.1.



وسجل بنك الإمارات دبى الوطنى مصر صافى ربح بقيمة 1.18 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2017 بنمو سنوى %28، كما ارتفع إجمالى الإيرادات بنسبة 30% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه، وحجم الميزانية بنسبة %21 محققًا 53 مليارًا.