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استثمار
إعادة طرح مناقصة إدارة أصول بنك ناصر الاجتماعى
الإثنين 03 سبتمبر 2018 09:20 ص
بنك ناصر الاجتماعي 2
أخر الأخبار
بنك ناصر الاجتماعي 2
■ المال - خاص:
كشفت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إعادة طرح مناقصة إدارة أصول بنك ناصر الاجتماعى الأسبوع المقبل.
ولفتت الوزيرة، فى تصريح لـ«المال»، إلى أن إلغاء المناقصة الذى تم خلال الفترة الماضية، جاء لوجود خلاف قانونى، وتحفظ من بعض اللجان الداخلية.
وقرر بنك ناصر الاجتماعى إلغاء مناقصة إدارة أصوله فى يوليو الماضى، بعد الإعلان عنها بداية العام الحالى فى إطار خطة إعادة هيكلته.
وكانت «المال« قد كشفت منتصف يناير الماضى، عن طرح بنك ناصر مناقصة لإدارة أصوله التى تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، لأول مرة، وتتضمن استثمارات فى 48 شركة مقيدة وغير مقيدة بالبورصة، وتقدم بالفعل 12 كيانا متخصصا فى إدارة الأصول، بعروض مالية وفنية، هى «المجموعة المالية – هيرمس، وسى آى كابيتال، وبلتون، وإتش سى، والنعيم، وبرايم، وألفا، ورسملة، والأهلى، وأكيومن، والعربى الأفريقى، والقاهر«.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه تمت هيكلة البنك عبر إضافة بعض الإدارات والأنشطة، إلى جانب تنفيذ جميع الاشتراطات التى يفرضها «المركزي» المصرى على البنوك العامة بشكل تدريجى.
وأوضحت أن « ناصر الاجتماعي« هو المصرف الوحيد الذى يجمع بين الإدارة الاقتصادية للودائع والحسابات، وفى الوقت نفسه تقديم قروض للفئات التى تستحق الدعم اجتماعيًا بفوائد بسيطة، كما يوفر بعض القروض من دون فوائد.
وتابعت والى: إن البنك أطلق خلال الفترة الماضية مبادرة لتمويل مشروع «مستورة» للمساهمة فى توفير فرص عمل للفئات الفقيرة، وقام بتمويل مشروعات إنتاجية للمرأة بإجمالى 250 مليون جنيه وهو «قرض دوار» موجه لإنشاء مشروعات متناهية الصغر توفر للمرأة دخلا بدلا من تلقى الدعم.
وطبقا لمؤشرات الأداء عن الربع الثالث من العام المالى 2017/2018، بلغت قيمة ميزانية البنك 15.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.5 مليار عن الفترة المماثلة من العام المالى الأسبق، فيما حقق 701 مليون جنيه أرباحاً، بزيادة 399 مليونًا عن فترة المقارنة.
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