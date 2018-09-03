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البنك الدولي يعرض توفير 500 مليون دولار قرضًا للدعم النقدي
الإثنين 03 سبتمبر 2018 09:06 ص
البنك الدولى
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البنك الدولى
■ غادة والي لـ«المال»: تقرير الحصول على المبلغ بيد «الوزراء» و«المالية»
مدحت إسماعيل:
عرض البنك الدولى على وزارة التضامن الاجتماعى قرضًا بقيمة 500 مليون دولار للتوسع فى برنامج الدعم النقدى « كرامة وتكافل».
قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، فى تصريح لـ«المال»، إن العرض المقدم من البنك مؤخرًا، جاء بعد تأكده من النتائج الإيجابية للبرنامج على الأسر المنضمة به.
وأشارت إلى أن البنك الدولى كلف إحدى الجهات البحثية الكبرى بعمل تقييم للمنظومة بعد مرور 3 سنوات على تنفيذها، وقامت على إثرها بعمل جولات ميدانية ولقاءات مباشرة مع المستفيدين من «كرامة وتكافل»، الذين أكدوا أن الدعم المقدم ساهم فى سد الاحتياجات الأساسية للأسرة، خاصة الأطعمة وسداد الديون.
وتابعت: قامت الجهة البحثية أيضًا بعمل تقييم للفئات المستبعدة من الدعم، وأعلنت أن آلية الاستبعاد نفذت بطريقة دقيقة، موضحة أن الوزارة لم تقرر حتى الآن الحصول على القرض من عدمه، لأنه اختصاص وزارة المالية ومجلس الوزراء، كونه متعلقًا بالاستراتيجية العامة للدولة الخاصة بسياسات الاقتراض من الخارج وحجمه.
وأوضحت وزيرة التضامن أن وزارة المالية وفرت اعتمادات مالية بقيمة 17.5 مليار جنيه خلال العام الحالى 2018 ـ 2019 لبرنامج الدعم النقدى شاملا معاشات الضمان الاجتماعي.
ويعد «تكافل وكرامة» أحد برامج الحماية المتكاملة التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى لرفع مؤشرات الأسرة ومساعدتها للخروج من دائرة الفقر، ويضم حاليا 2 مليون و250 ألف أسرة، بواقع مليون و950 ألفا مستفيدة من تكافل، و300 ألف مستفيد من كرامة.
وكانت وزارة التضامن وقعت فى مارس 2015 اتفاقية مع البنك الدولى للحصول على 400 مليون دولار قرضا لتنفيذ البرنامج، ووفقًا للمعلن حاليًا فإن «المالية» ستتولى بداية من العام المالى الحالى توفير الاعتمادات المالية اللازمة له.
وتبلغ قيمة الدعم فى تكافل 325 جنيهًا فى الشهر لرب الأسرة الفقيرة، و60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 الإعدادية و100 الثانوية، بينما يمنح «كرامة»، مساعدات نقدية شهرية 450 جنيها، لكبار السن، فوق 65 عامًا، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.
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