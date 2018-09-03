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بورصة وشركات
بى إنفستمنت تستهدف استثمار 250 مليون جنيه فى 2019
الإثنين 03 سبتمبر 2018 08:55 ص
بي إنفستمنت
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بي إنفستمنت
■ سبع: 600 مليون سيولة بعد ارتفاع الأرباح وأداء التوابع
أحمد على ومصطفى طلعت:
تستهدف شركة «بى إنفستمنت» للاستثمار المباشر ضخ 250 مليون جنيه استثمارات خلال العام المقبل، فى عدة صفقات بقطاعات الأغذية، والتعليم، والطاقة، والخدمات المالية غير المصرفية.
أكد علاء سبع الشريك المؤسس، عضو مجلس إدارة «بى إنفستمنت»، فى تصريحات، خلال حوار مع «المال« يُنشر لاحقاً، أن شركته تمتلك سيولة نقدية تقُدر بنحو 600 مليون جنيه، جاءت من ارتفاع أرباحها والأداء الجيد للشركات التابعة، سيتم استغلالها فى تمويل صفقات الشركة المحتملة بالقطاعات الغذائية والتعليمية.
وأوضح أن شركته دخلت فى مفاوضات ومباحثات لإنشاء جامعة خاصة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن ملامح المشروع لم تتضح بالكامل بعد.
وأشار سبع إلى أن «بى إنفتسمنت» استخدمت نحو 200 مليون جنيه ضمن حصيلة طرح حصة من أسهمها فى البورصة تمت خلال العام الماضى فى تمويل زيادة رأسمال «ابتكار» للتمويل الاستثمارى التابعة، بجانب جزء من صفقة الاستحواذ على مجموعة «تمويل القابضة».
وكان تحالف ضم «ابتكار« وشركتى TCV وأكواير للاستثمار، قد تقدم منذ عدة أشهر بعرض لشراء حصة شركة أوراسكوم للتنمية مصر البالغة %87 فى مجموعة شركات «تمويل« بقيمة 360 مليون جينه.
وتضم مجموعة شركات تمويل 4 كيانات هي: «تمويل للتمويل العقارى، وتمويل للتأجير التمويلى، وتحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات وأوفر سيز للوساطة».
وأضاف سبع أنه تمت زيادة رأسمال شركة «ابتكار» خلال الفترة الماضية بقيمة تصل إلى 88 مليون جنيه ليسجل المدفوع منه نحو 363 مليونًا، فيما يبلغ رأسمال الشركة المرخص به نحو 750 مليونًا.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة «بى إنفستمنت» خلال النصف الأول من العام الجارى، ارتفاع أرباحها بنسبة %21 لتسجل 112 مليون جنيه مقابل 92.5 مليون أرباحًا فى الفترة المقارنة من 2017.
ويبلغ رأس المال الحالى لـ «بى إنفستمنت» 775.1 مليون جنيه موزعة على 155 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع %9.8 لرجل الأعمال سميح ساويرس و%8 لمجموعة شركات راشد عبد الرحمن الراشد، و7.4 للعربية لخليج الأقطان، و%6 لهيئة الأوقاف المصرية، و6.6 لبنك الإستثمار الأوروبى، والتجارى الدولى %4.1، وآخرين.
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