قفزة في أسعار ملابس المدارس بالأسكندرية

معتز محمود:





قال عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية إن أسعار الملابس المدرسية شهدت أرتفاعاً ملحوظاً خلال الموسم الحالى.





وأضاف لـ "المال" أن الارتفاعات بنسب متفاوتة على الأصناف وأنواع الملابس، لافتاً إلى أن المتوسط العام للزيادة فى الأسعار خلال الموسم الحالى يبلغ نحو 50% .



وأشار عبد الحكيم إلى أن الزيادات فى الأسعار خلال الموسم الحالى تعود لزيادة أسعار الكهرباء وأرتفاع تكلفة العمالة ، علاوة على الأعباء الأخرى التى تتحملها المصانع وتضاف على تكلفة المنتج فى النهاية.







ولفت عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن سعر بيع القميص المدرسي هذا العام يتراوح من 37.5 – 40 جنية والذي كان يباع العام الماضى بنحو 20 جنيها.



