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الإسكندرية
قفزة في أسعار ملابس المدارس بالأسكندرية
الإثنين 03 سبتمبر 2018 03:06 ص
معرض مستلزمات المدارس
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معرض مستلزمات المدارس
معتز محمود:
قال عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية إن أسعار الملابس المدرسية شهدت أرتفاعاً ملحوظاً خلال الموسم الحالى.
وأضاف لـ "المال" أن الارتفاعات بنسب متفاوتة على الأصناف وأنواع الملابس، لافتاً إلى أن المتوسط العام للزيادة فى الأسعار خلال الموسم الحالى يبلغ نحو 50% .
وأشار عبد الحكيم إلى أن الزيادات فى الأسعار خلال الموسم الحالى تعود لزيادة أسعار الكهرباء وأرتفاع تكلفة العمالة ، علاوة على الأعباء الأخرى التى تتحملها المصانع وتضاف على تكلفة المنتج فى النهاية.
ولفت عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن سعر بيع القميص المدرسي هذا العام يتراوح من 37.5 – 40 جنية والذي كان يباع العام الماضى بنحو 20 جنيها.
واعتبر عبد الحكيم أن نسبة الإقبال على الملابس المدرسية فى الموسم الحالى جيدة، مرجعاً ذلك كونها تعد فى قمة قائمة متطلبات الأسرة المصرية، لافتاً إلى أن الأهالى تسعى لتوفير احتياجات أبنائها.
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