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نقل وملاحة
نقل دولى بورسعيد يدرب طلابه على سفينة حاويات الخط الملاحى سي إم إيه
الإثنين 03 سبتمبر 2018 02:58 ص
نقل دولى بورسعيد يدرب طلابه على سفينة حاويات الخط الملاحى سي إم إيه
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نقل دولى بورسعيد يدرب طلابه على سفينة حاويات الخط الملاحى سي إم إيه
أمانى العزازي:
تنظم كلية النقل الدولى واللوجستيات بفرع بورسعيد رحلة علمية لطلاب الكلية على متن سفينة حاويات تابعه للخط الملاحى العالمى الفرنسي سي ام ايه، فى اطار تعاون الكلية مع كبرى الكيانات والشركات العاملة فى مجال النقل الدولى واللوجستيات.
وقالت الدكتورة امل عصفور العميد الاكاديمي لفرع الاكاديمية العربية للنقل البحرى ببورسعيد إن الكلية تلقت دعوة بمبادرة رائده من شركة CMA-CGM اشهر الخطوط الملاحية العالمية لاستقبال طلبة الكلية على احدى سفن الشركة اثناء ترددها على ميناء غرب بورسعيد والتواجد على متن السفينه بهدف اطلاع الطلاب على أسس ومبادئ النقل والشحن ومناولة البضائع خلال سبتمبر الجاري.
ولفتت عصفور ان الى اهمية مبادرة الخط الملاحى CMA- CGM فى دعم مجال التدريب وربطه بالواقع العملى.
وأشارت إلى أن الأكاديمية تعنى بالتدريب العملي وتعقد العديد من البروتوكولات مع الجامعات والشركات العالمية بهدف صقل مهارات الطلاب العملية فى المجال البحري واللوجستيات والنقل الدولى برعاية خاصه من اللواء الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية.
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