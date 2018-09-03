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رياضة
إبراهيم نور الدين الاسم الأكثر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 03 سبتمبر 2018 02:50 ص
جانب من الاعتداء على إبراهيم نور الدين
أخر الأخبار
جانب من الاعتداء على إبراهيم نور الدين
أحمد صبرى:
تصدر هاشتاج ابراهيم نور الدين المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر كما كان اسمه الأبرز على موقع فيس بوك بعد تحكيمه لمباراة الأهلى والانتاج الحربي والتى انتهت بالتعادل السلبي.
واثار نور الدين موجة غضب كبيرة بعد الغاءه هدف صحيح للنادى الاهلى وعدم طرده للشناوى بعد دفعه لاعب الانتاج والاعتراض على الحكم بشكل مبالغ فيه حيث اعتبر المغردون مافعله نور الدين هى أخطاء كارثية.
وقال الاعلامى ابراهيم فايق فى تغريدة له: مستوى إبراهيم نور الدين والحكام المساعدين للأسف سيء جدا.. ألغى للأهلي هدفا صحيحا بداعي التسلل.. الكرة فعلا سهلة للكل.
بينما قال محمد طه: عمري ما تابعت ماتش فيه ابراهيم نور الدين الا وفيه كوارث تحكيمية في حق كل الفرق.
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