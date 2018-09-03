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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
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605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

العمارة والتخطيط توقع عقد إنشاء مبني كلية الهندسة بجامعة الأهرام الكندية

العمارة والتخطيط
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محمد ريحان:

وقعت مجموعة العمارة والتخطيط (APG) عقد تصميم والإشراف على تنفيذ مبنى كلية الهندسة التابع لجامعة الأهرام الكندية بمدينة السادس من اكتوبر 
وقع العقد الدكتور فاروق اسماعيل رئيس الجامعة والمهندس محمد حسن مدير فرع مجموعة العمارة والتخطيط -مصر.
 
وقال المهندس محمد حسن مدير فرع المجموعة بمصر ان مدة تنفيذ المشروع ١٨شهرا مشيرا الي ان المجموعة بدأت في الإشراف والتنفيذ للمبني الجديد 
ويتضمن مبني كلية الهندسة بجامعة الاهرام الكندية  قاعات محاضرات ومعامل وكافتيريا.
 
ويتم تنفيذ المشروع وفقا للاشتراطات ومواصفات البناء الحديث باستخدام أفضل الخامات الإنشائية الصديقة للبيئة.

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