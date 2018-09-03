العمارة والتخطيط توقع عقد إنشاء مبني كلية الهندسة بجامعة الأهرام الكندية

محمد ريحان:



وقعت مجموعة العمارة والتخطيط (APG) عقد تصميم والإشراف على تنفيذ مبنى كلية الهندسة التابع لجامعة الأهرام الكندية بمدينة السادس من اكتوبر

وقال المهندس محمد حسن مدير فرع المجموعة بمصر ان مدة تنفيذ المشروع ١٨شهرا مشيرا الي ان المجموعة بدأت في الإشراف والتنفيذ للمبني الجديد