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اقتصاد وأسواق
العمارة والتخطيط توقع عقد إنشاء مبني كلية الهندسة بجامعة الأهرام الكندية
الإثنين 03 سبتمبر 2018 02:27 ص
العمارة والتخطيط
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العمارة والتخطيط
محمد ريحان:
وقعت مجموعة العمارة والتخطيط (APG) عقد تصميم والإشراف على تنفيذ مبنى كلية الهندسة التابع لجامعة الأهرام الكندية بمدينة السادس من اكتوبر
وقع العقد الدكتور فاروق اسماعيل رئيس الجامعة والمهندس محمد حسن مدير فرع مجموعة العمارة والتخطيط -مصر.
وقال المهندس محمد حسن مدير فرع المجموعة بمصر ان مدة تنفيذ المشروع ١٨شهرا مشيرا الي ان المجموعة بدأت في الإشراف والتنفيذ للمبني الجديد
ويتضمن مبني كلية الهندسة بجامعة الاهرام الكندية قاعات محاضرات ومعامل وكافتيريا.
ويتم تنفيذ المشروع وفقا للاشتراطات ومواصفات البناء الحديث باستخدام أفضل الخامات الإنشائية الصديقة للبيئة.
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