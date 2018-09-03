EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
تكريم ياسر جلال في مهرجان همسة الدولي للأداب والفنون
الإثنين 03 سبتمبر 2018 02:22 ص
الفنان ياسر جلال
أخر الأخبار
الفنان ياسر جلال
أحمد حمدي:
أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للأداب و الفنون عن تكريم الفنان ياسر جلال أفضل ممثل دراما عن دوره بــ مسلسل رحيم ضمن تكريمات المهرجان في دورته السادسة.
جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان و التي تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من الفنان القدير عزت ابو عوف الشرفي للمهرجان والمخرج أشرف فايق رئيس لجنة التحكيم وكلا من السينارست عاطف بشاي ، و الإعلامي إمام عمر والإعلامي سمير فقيه ، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى ومريم فتحي الحصرى ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصرى.
الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية يحمل اسم وحش الشاشة فريد شوقي ويقام المهرجان يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري بقاعة سيد درويش.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا