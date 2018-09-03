تكريم ياسر جلال في مهرجان همسة الدولي للأداب والفنون

أحمد حمدي:





أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للأداب و الفنون عن تكريم الفنان ياسر جلال أفضل ممثل دراما عن دوره بــ مسلسل رحيم ضمن تكريمات المهرجان في دورته السادسة.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان و التي تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من الفنان القدير عزت ابو عوف الشرفي للمهرجان والمخرج أشرف فايق رئيس لجنة التحكيم وكلا من السينارست عاطف بشاي ، و الإعلامي إمام عمر والإعلامي سمير فقيه ، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى ومريم فتحي الحصرى ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصرى.





الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية يحمل اسم وحش الشاشة فريد شوقي ويقام المهرجان يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري بقاعة سيد درويش.



