عودة راجل وست ستات على MBC مصر

رحاب صبحى:

تنفرد شبكة قنوات MBC مصر، بالعرض اليومي للحلقات الجديدة من "راجل وست ستات"، يومياً من الأحد للخميس فى التاسعة مساءً ويُعاد يومياً فى الواحدة بعد منتصف الليل.

وتشهد الحلقات الجديدة عودة الفنان سامح حسين صاحب شخصية "رمزي" لُيشارك في بطولة الحلقات مع النجم أشرف عبد الباقي، وأبطال الأجزاء السابقة لقاء الخميسي، وإنتصار، ومها أبوعوف، وأنعام الجريتلي، ومنة عرفة، ونيفين محمد، ويكتبه ولاء شريف ويُخرجه أسد فولادكار.

وخلال حلقات الجزء الجديد التي تحمل إسم "عودة رمزي" تتواصل المُفارقات والأحداث الكوميدية المتنوعة التي تحدث لأفراد أسرة "عادل" أشرف عبد الباقي، والذي يقع في العديد من المشاكل الطريفة بسبب تصرفات عائلته بالإضافة للمواقف التي تنشأ من افعال صديق البطل وإبن عمه "رمزي" والتي تتصف في أغلبها بالغباء وسوء التقدير، مما يُفجر الكثير من المواقف الضاحكة والساخرة خلال الأحداث.