EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
عودة راجل وست ستات على MBC مصر
الإثنين 03 سبتمبر 2018 02:12 ص
mbc مصر
أخر الأخبار
mbc مصر
رحاب صبحى:
تنفرد شبكة قنوات MBC مصر، بالعرض اليومي للحلقات الجديدة من "راجل وست ستات"، يومياً من الأحد للخميس فى التاسعة مساءً ويُعاد يومياً فى الواحدة بعد منتصف الليل.
وتشهد الحلقات الجديدة عودة الفنان سامح حسين صاحب شخصية "رمزي" لُيشارك في بطولة الحلقات مع النجم أشرف عبد الباقي، وأبطال الأجزاء السابقة لقاء الخميسي، وإنتصار، ومها أبوعوف، وأنعام الجريتلي، ومنة عرفة، ونيفين محمد، ويكتبه ولاء شريف ويُخرجه أسد فولادكار.
وخلال حلقات الجزء الجديد التي تحمل إسم "عودة رمزي" تتواصل المُفارقات والأحداث الكوميدية المتنوعة التي تحدث لأفراد أسرة "عادل" أشرف عبد الباقي، والذي يقع في العديد من المشاكل الطريفة بسبب تصرفات عائلته بالإضافة للمواقف التي تنشأ من افعال صديق البطل وإبن عمه "رمزي" والتي تتصف في أغلبها بالغباء وسوء التقدير، مما يُفجر الكثير من المواقف الضاحكة والساخرة خلال الأحداث.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا