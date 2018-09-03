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عقـــارات
المدير التنفيذي لصندوق العشوائيات يتفقد مشروع معا وروضة السيدة
الإثنين 03 سبتمبر 2018 02:10 ص
المدير التنفيذي لصندوق العشوائيات يتفقد مشروع معا وروضة السيدة
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المدير التنفيذي لصندوق العشوائيات يتفقد مشروع معا وروضة السيدة
المال - خاص:
تفقد المهندس خالد صديق-المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية مشروع معا للوقف على اخر موقف تنفيذى للمشروع والذى بلغت نسبة تنفيذه 85% ،كما تفقد مشروع روضة السيدة والتى بلغ نسبة تنفيذه87% موصى بسرعة الانجاز فى الانتهاء من المشروعات.
وكان برفقته المهندس وائل عزت مدير الادارة المركزية للمشروعات بالصندوق و ايهاب حنفى منسق مشروعات القاهرة.
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