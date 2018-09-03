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اقتصاد وأسواق
الأطباء تنظم حملة توقيعات إلكترونية لتفعيل بدل عدوى عادل
الإثنين 03 سبتمبر 2018 02:05 ص
نقابة الأطباء
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نقابة الأطباء
رحاب صبحي:
قرر مجلس نقابة الأطباء في جلسته الأخيرة اتخاذ إجراءات لتفعيل المطالبات بإقرار بدل عدوى عادل للأطباء، ومنها تنظيم حملة توقيعات الكترونية للأطباء عن طريق موقع النقابة الالكتروني موجهة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ويأتي ذلك في اطار السعي والتواصل مع كافة الجهات الرسمية لرفع بدل العدوى للأطباء نظراً للمخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الأطباء أثناء ممارسة المهنة.
كما سبق وتقدمت النقابة في شهر مايو الماضي بتعديلات قانونية لمجلس النواب لرفع قيمة بدل العدوى ، و تقدمت بمطالبات للسلطة التنفيذية متمثلة في رئيس مجلس الوزراء لاستخدام حقه القانوني في رفع قيمة بدل العدوى.
وجدير بالذكر ان المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قبلت الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة رقم 20293 لسنة 62 قضائية عليا وقامت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء الي ألف جنيه.
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