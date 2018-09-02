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رياضة
الاتحاد يواصل التفوق المصري في رادس ويقصي الترجي من كأس العرب
الأحد 02 سبتمبر 2018 11:55 م
الاتحاد يواصل التفوق المصري في رادس ويقصي الترجي من كأس العرب
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الاتحاد يواصل التفوق المصري في رادس ويقصي الترجي من كأس العرب
علي المصري:
واصل فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، مسلسل تفوق اﻷندية المصرية، علي ملعب رادس، في تونس، بإقصاء الترجي الرياضي، من دور ال32 لكأس العرب للأندية اﻷبطال.
وحقق زعيم الثغر إنجازا تاريخيا بإزاحته للترجي من البطولة العربية، بعد أن تعادل معه 2-2، في إياب الدور الأول من المسابقة، بعد أن تعادلا 1_1 في اﻹسكندرية الشهر الماضي.
ونجح الترجي في افتتاح النتيجة منذ الدقيقة السابعة بواسطة يوسف البلايلي، واستغل الاتحاد السكندري في الدقيقة 20 ارتباكا في دفاع الترجي ليخطف هدف التعادل بعد تمهيد من رزاق سيسيه وتصويبة رائعة من خالد قمر.
وتمكن الضيوف من إضافة هدف ثان مباغت عن طريق محمد ناجي "جدو"، في الدقيقة 44، قبل أن يدرك فرانز كوم التعادل ﻷصحاب اﻷرض والجمهور، في الدقيقة 52.
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