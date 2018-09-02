اﻹنتاج يعطل عجلة انتصارات اﻷهلي بتعادل مثير للجدل

علي المصري:







خطف فريق الكرة بنادي اﻹنتاج الحربي، نقطة ثمينة من أنياب النادي اﻷهلي، بتعادلهما سلبيا بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في ختام منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.





وشهدت المباراة جدلا حول قرارات طاقم التحكيم بقيادة إبراهيم نور الدين، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء للمغربي وليد أزارو، مهاجم اﻷهلي، بعد أن تم عرقلته من قبل معاذ الحناوي، مدافع اﻹنتاج.





وألغي مساعد الحكم، هدفا صحيحا للبديل مؤمن زكريا، في الشوط الثاني، بداعي التسلل، وأثبتت الإعادة التليفزيونية صحة الهدف المسجل، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.



