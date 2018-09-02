وزير الطيران المدنى يتفقد مطار أسيوط لمتابعة أعمال التطوير

دعاء محمود:



قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني صباح اليوم بزيارة تفقدية لمطار أسيوط الدولي ، رافق سيادته خلالها الطيار أحمد جنينه رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، والطيار طارق فوزى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات وكان في استقبالهم اللواء طيار خالد عبد السلام مدير المطار.





وتأتى هذه الزيارة لمتابعة أعمال التطوير بالمطار والوقوف على ما تم تنفيذه من تكليفات وجه سيادته بها خلال جولته التفقدية السابقة للمطار الشهر الماضي، ومنها دراسة زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار وحركة الوصول والمغادرة مع دراسة إمكانية استغلال المبنى القديم بعد رفع كفاءته التشغيلية وإستغلاله كنواه لقرية بضائع.





وكذا وجه سيادته بإستكمال منظومة الكاميرات الداخلية ومراجعة خطط التأمين والإطفاء من أجل تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن داخل المطار، و إعادة تخطيط وتقسيم مناطق انتظار السيارات لاستغلال جميع المساحات المحيطة بالمطار للتيسير على الركاب ومودعيهم، اضافة الى سرعة تنفيذ أعمال التسوية المتمثلة فى تنسيق ونظافة وتشجير الموقع العام للمطار بالكامل.





وتفقد سيادته خلال الزيارة المساحات التي تم تخصيصها للحجاج و الكافيتريا التي تم تزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة لراحة ضيوف الرحمن.





كما وجه وزير الطيران بتقديم دراسة استخدام الطاقة الشمسية التى تعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلالها بما يخدم المطار ليكون ضمن منظومة المطارات المصرية الصديقة للبيئة، وتجدر الإشارة الى أن باكورة تطبيق منظومة المطارات الصديقة للبيئة قد بدأت بمطار برج العرب كأول مطار صديق للبيئة، على أن يتم تطبيقها تباعًا بالعديد من المطارات المصرية لمواكبة التطورات التى يشهدها العالم فى الإعتماد على الطاقة الشمسية.





وفور عودة سيادته إلى مطار القاهرة، قام بتفقد مبنى الركاب رقم (2) وتابع حركة السفر والوصول بالمطار، وأطمأن على إنتظام حركة التشغيل وسلامة الإجراءات الأمنية ، وقد أمر سيادته بتجهز صالة لاستضافة المستقبلين على ان يتم تجربتها اعتبارا من باكر بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، كما تفقد سيادته صالة الوصول بمبنى الرحلات الموسمية وتأكد من تقديم أفضل الخدمات و سرعة انهاء الإجراءات لضيوف بيت الله الحرام خلال عودتهم إلى أرض الوطن، وأشاد بالتنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية العاملة في المطار خلال موسم الحج هذا العام.







