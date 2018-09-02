مركز الفسطاط يستقبل وفد أنا عربي أنا عربية

رحاب صبحي



استقبل مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية صباح اليوم الأحد 2 سبتمبر، وفد من شباب الملتقي العربي الخامس للطلائع، والذي حمل عنوان" أنا العربي.. أنا العربية"، والذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والذي يقام في الفترة من 29 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.



ضم الوفد 86 شاب وفتاه من تسع دول عربية هى: فلسطين، الجزائر، لبنان ، الأردن، جزر القمر، الصومال السودان، مصر، ويهدف الملتقي التعريف بالمواطنة والهوية العربية والتمسك بالقيم الوطنية من خلال زيارة الأماكن السياحية والأثرية، بالإضافة لاقامة العديد من ورش العمل حول الثقافة العربية، وإقامة جلسة محاكاة بجامعة الدول العربية.



وقالت إيمان محمد من الجزائر: إنها لأول مرة تشاهد على الطبيعة طريقة صنع الأوان الفخارية وزخرفتها وعبرت عن إعجابها بمركز الفسطاط.



وفي حين قال عارف القطعان من الأردن، إن المركز هو إحياء للفنون العربية والإسلامية التي اشتهرت بها المنطقة وخاصة مصر، وعبر عن إعجابه بالمعروضات، مضيفا أن المركز نواة لتدريب الشباب علي الحرف اليدوية والحفاظ عليها من الإندثار، متمنيا استضافة متدربين من باقي الدول العربية لتعلم تلك الحرف ونقلها لبلادهم، ووجه الشكر لفناني مركز الفسطاط وقطاع الصندوق على اهتمامهم بالوفد والشرح والإجابة على تساؤلاتهم.



وقال محمد علي من جزر القمر، إنه لم يكن يعرف الكثير عن الحرف التقليدية، والمشغولات اليدوية ، واضاف أنه وجد في مركز الفسطاط حرف كان يسمع عنها فقط، واتيح له من خلال الملتقي أن يشاهد هذه الحرف وهي تصنع.



وقال محمد رمضان من مصر، إن الحرفيين بمركز الفسطاط يتميزون بالمهارة والدقة والإتقان، وأكد أن المركز الحرف بالفسطاط في مكان جميل بجوار جامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان، مما يتيح له أن يتفرد بمنتجاته الأثرية.



وقالت زليخة عويس من الصومال، إن مركز الفسطاط يتميز بانتاج حرف تراثية كانت تراها في البداية شديدة الصعوبة، ولكن الفنانون شرحوا لهم ببساطة كيفية تصنيع الحرف التراثية ووجدت أنها ليست بالصعوبة التي تخيلتها.



وقالت نسمة رفدي من اليمن، إن ما رأته من عمل الفنانين بالمركز هو نوع من الإبداع الجميل، وإحياء لعد من الحرف التي تكاد أن تندثر.



وأكد مسعدي معدي من فلسطين أن ما يقوم به مركز الحرف التقليدية بالفسطاط متقن ودقيق، خصت أعمال الخيامية والنحاس بالذكر، قائلة أن هذه الحرف تتفرد بها مصر وايضا فلسطين، وعبرت عن رغبتها في زيارة المركز مرة أخري .



وفي نهاية الجولة وجهت مها مصطفي مدير عام الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب الشكر لقطاع صندوق التنمية الثقافية والفنانون بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط علي الجهد الكبير الذي بذلوه في استقبال الوفد وشرح الحرف لهم والإجابة علي تساؤلاتهم.