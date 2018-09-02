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عقـــارات
رئيس شركة المقالون العرب يتفقد محطة مياه شرب مدينة المستقبل
الأحد 02 سبتمبر 2018 10:44 م
رئيس شركة المقالون العرب
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رئيس شركة المقالون العرب
المال خاص
تفقد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة شركة المقاولون العرب في زيارة ميدانية- موقع مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل، رافقه خلالها المهندسون إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد الحسيني رئيس القطاعات ومحمد حافظ رئيس قطاع القناة وسيناء ومحمود الشرنوبي رئيس قطاع المشروعات الكهروميكانيكية.
وقال المهندس سامح السيد مدير فرع القناة، أن المحطة تقام على مساحة إجمالية قدرها 9 أفدنة، وتصل تكلفتها إلى ما يزيد عن 220 مليون جنيه، وتصل قدرتها التصريفية إلى 400 لتر/ ثانية، بما يعادل 35 ألف متر مكعب يوميًا، ومعدل الأعمال فيها بلغت 97% من نسبة الأعمال.
مشيرًا أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف الوصول إلى طاقة تصريفية إجمالية قدرها 800 لتر/ ثانية، بما يعادل 70 ألف متر مكعب يوميا، بانتهاء تنفيذ المشروع، والذي يخدم مدينة المستقبل بالكامل، ومجمع قوات الأمن والمجمع التعليمي والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار، وعدد من القرى الواقعة على طريق 36 الحربي.
عقب ذلك توجه المهندس محسن صلاح لتفقد أنفاق قناة السويس ببورسعيد، حيث كان في استقباله بالمشروع المهندس سيد فاروق النائب الأول، والمهندسون؛ محمد أبو دشيش المشرف العام على المشروع، وأشرف طلبة نائب مدير المشروع (J.V) المدير التجاري للمشروع، ومبارك منصور مدير فرع سيناء، وكمال عبد الحكيم مدير موقع غرب، ومحمد سماحة مدير موقع شرق.
وتفقد المهندس محسن صلاح ومرافقوه الأعمال الجارية بالنفق الشمالي، والذي يبلغ طوله الإجمالي 4 كيلو متر، وجسم النفق 2.850 كم وقطره الخارجي 12.6 متر، والداخلي 11.4 مترا، بمنسوب يصل إلى عمق 24 مترًا، تحت قاع قناة السويس، ويسمح بمرور سيارتين بكل اتجاه بارتفاع صافي 5 أمتار، مما يساعد على سهولة حركة الحاويات من وإلى ميناء شرق التفريعة، وتشجيع إقامة المصانع بمنطقة شرق بورسعيد، وقد بلغت كمية أعمال الحفر 1.5 مليون متر مكعب حفر لمداخل ومخارج النفق وأعمال تحسين التربة 3 ملايين متر مكعب.
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