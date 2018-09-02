المصريين الأحرار بالإسكندرية يناقش نظام التعليم الجديد

المصريين الأحرار بالاسكندرية

النيلي: الدولة وفرت مليون تابلت يوزع على المدارس الثانوي



سلوى عثمان



عقد حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية ندوة عن نظام التعليم الجديد واستخدام التابلت في منظومة التعليم الحديثة، بحضور النائب طارق السيد أمين حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، منى كيرلس مساعد أمين الحزب بالإسكندرية، المهندس مايكل نبيل أمين التنظيم، وحاضر فيها سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمرسى مطروح.



وبدأ النائب طارق السيد بالترحيب بالحضور لفعاليات الندوة بهدف إطلاع المواطنين على منظومة التعليم الجديدة.



وقال أمين "المصريين الأحرار" باﻹسكندرية، إن الأسلوب الجديد المتبع من قبل منظومة التربية والتعليم يهدف تخريج طلاب متميزين اعتماهم على المعرفة بعيدا عن أسلوب التلقين والحفظ.



ومن جانبه، تحدث وكيل وزارة التربية والتعليم بمرسى مطروح سمير النيلي قائلا:" إن الدولة وفرت مليون تابلت يوزع على المدارس الثانوي بالإضافة إلى شبكات الواي فاي".



وأضاف النيلي، أن منظومة التعليم الجديد سيتم تطبيقها في جميع المراحل التعليمية من الحضانة حتى الثانوي، وسيتم إلغاء الكتب المدرسية في المرحلة الثانوية والاعتماد الكلي علي التابلت، وسيتم اعتماد الطالب على نظام بنك المعرفة الموجود بالتابلت.



وأشار إلى أن الامتحانات لن يضعها المدرس بل ستضع من قبل وزارة التربية والتعليم وستكون عبارة عن 12 سؤالا يتم الإجابة عليهم، ويختار منهم أعلى درجات في ستة أسئلة فقط.