تعاون بين الزراعة وسينجينتا للتدريب على الاستخدام الفعال للمبيدات

الصاوي أحمد



شهد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة، وشركة "سينجنتا أجرو- مصر"، في مجال تبادل الخبرات العلمية وتكثيف عمليات التدريب في مجال التحليل ومتبقيات المبيدات، والاستخدام الأمن والفعال لمبيدات الآفات الزراعية.



وأكد وزير الزراعة أهمية الاتفاق الذي يأتي في إطار تبادل الخبرات المشتركة بين الكوادر التي تسهم في أداء رسالة ومهام لجنة مبيدات الآفات الزراعية وشركة "سينجنتا" داخل وخارج مصر.



وأوضح أبوستيت، أنه وفقا لهذا البروتوكول سيتم استقدام بعض الخبراء من الخارج لتدريب، وإلقاء المحاضرات للباحثين والعاملين بالمعمل المركزي للمبيدات في مجالات التحليل ومتبقيات المبيدات، كذلك سيتم تنظيم دورات تدريبة بمصانع الشركة بالخارج للكوادر البشرية والتي تعمل في منظومة تحليل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية.



وشدد وزير الزراعة على أهمية الدور المجتمعي والتوعوي الذي تقوم به الشركات العاملة في مجال إنتاج المبيدات وتداولها، لتوعية المنتجين الزراعيين بالاستخدام الأمثل والرشيد للمبيدات، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعي والحصول على منتج زراعي آمن وبالتالي حماية صحة المستهلك، موضحا إلى أن ذلك الأمر يحتاج إلى المزيد من التكاتف المجتمعي بين الجهات المختلفة.



وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن شركة "سينجينتا" تعد من أهم الشركات العاملة في إدارة الكيماويات في العالم، والتي تحرص على تقديم خبراتها التكنولوجية والفنية، لنشر الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات الزراعية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يسهم في دعم الباحثين الشباب وإكسابهم خبرات واسعة في هذا المجال.



وأشار إلى أنه بنهاية هذا العام من المقرر أن تنتهي لجنة المبيدات من تدريب 5000 مطبق مبيدات من الشباب على مستوى الجمهورية، لتنفيذ التوصيات السليمة الخاصة بالاستخدام الأمثل والفعال للمبيدات، لافتا إلى أن الخطة التي وضعتها الوزارة تستهدف الوصول بعدد مطبقي المبيدات إلى 50 ألف مطبق على مستوى الجمهورية، للمساهمة في حماية الإنتاج الزراعي.



وقال المعتز بالله سلمي، مدير عام شركة "سينجنتا"، إن الشركة تحرص دائما على تقديم كل ما هو جديد خاصة في مجالات التحليل ومتبقيات المبيدات والاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الآفات الزراعية، وفهم الاحتياطات الواجب اتخاذها للحفاظ على سلامة البيئة وسلامة المزارع والمستهلك.

