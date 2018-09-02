أبو الهول

خالد بدر الدين



أعلنت وزارة الآثار أن أسعار دخول السائحين للأماكن والمواقع الأثرية والمتاحف ارتفعت بحوالى 25% اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.



وذكرت وكالة اسوشيتيدبرس إن وزارة الآثار المصرية رفعت أسعار دخول دخول السائحين للأماكن والمواقع الأثرية والمتاحف فى القاهرة من 80 دولارًا إلى 100 دولار ولكن بتخفيض 50% للطلاب الأجانب ليصبح رسم الدخول للطلبة 50 دولارا ارتفاعا من 40 دولارا.



أما بالنسبة للماقع الأثرية فى الأقصر ومنها المقابر والمعابد ومنها مقبرة الفرعون سيتى من الأسرة 19 ومقبرة الملكة نيفيرتارى فقد تم رفعها من 160 دولار إلى 200 دولار اعتبارا من أول نوفمبر القادم مع تخفيض 50% أيضا للطلبة الأجانب ليصبح رسم دخول الطالب 100 دولار بدلا من 80 دولارا.



وتسعى وزارة الآثار لاجتذاب السياح الأجانب من خلال الدعاية للاكتشافات الأثرية الجديدة وتعزيز الأمن حول المواقع التاريخية والأثرية بعد أن تراجعت حركة السياحة منذ التوترات السياسية العنيفة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011.