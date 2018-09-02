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اقتصاد وأسواق
فرص تدريب وعمل للفتيات بمصانع المنطقة الحرة ببورسعيد
الأحد 02 سبتمبر 2018 09:27 م
جانب من التدريب
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جانب من التدريب
أمانى العزازي
أعلن المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد برئاسة نجلاء أدوار مقررة الفرع عن توفير فرص للعمل و التدريب للفتيات بالمراحل العمرية المختلفة على كافة الأعمال التى تحتاجها المصانع بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار
ووفق أدوار، تحصل المتدربة على مكافاة شهربة خلال فترة التدريب ولفتت الى انه من المقرر فى حالة اجتياز الفتيات مرحلة التدريب بنجاح سيتم الحاقهن بالعمل مباشرة بنفس مكان التدريب بأحد المصانع و بمرتبات مجزية
وأشارت أدوارد إلى أن فرصة العمل أو التدريب متوفرة لاكتساب الخبرات أو للعمل مباشرة لمن لديهن الخبرة ، وان المجلس يسعى جاهدا لتمكين المرأة اقتصاديا سواء بعملها فى المصانع أو تدريبها على "الخياطة و التطريز و اعمال الخرز اليدوية " من خلال الدوارات التدريبية أو برنامج قرية منتجة بقرى بورسعيد.
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