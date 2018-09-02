برنامج تدريبي لأعضاء ببرلمان مالاوي بمقر النواب

البرلمان 2015

ياسمين فواز



ينظم معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب برنامج تدريبى لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوى تحت عنوان "استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصرى" بدءا من غد، ويستمر حتى 5 سبتمبر الحالي.



ومن المقرر أن يلقى الكلمات الافتتاحية خلال تلك الفترة كل من الدكتور سيد فليفل رئيس لجنة الشئون الأفريقية، والدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صلاح حسب الله المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، بالإضافة إلى المتخصصين من الأمانة العامة بالمجلس.



يذكر أن المعهد البرلمانى يتولى بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من المهام وفق خطة سنوية، تتمثل فى تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها، من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها، وتأهيل موظفى الأمانة العامة فنيا وإداريا وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم، والتعاون مع مسئولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك.