صرف الإسكندرية تدرس تحويل مخلفات محطات المعالجة لسماد عضوي

مياه الشرب والصرف الصحى

معتز محمود



تدرس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، زيادة موارد الشركة، بتحويل الحمأة التى تنتج من محطات المعالجة التابعة لها لسماد عضوي من خلال معالجة مياه الصرف الصحي.



وأكد مصدر مُطلع بشركة الصرف بالإسكندرية لـ"المال" أن الشركة تعقد اجتماعات مع بعض الجهات للوقوف على كيفية الاستفادة من الحمأة التى تنتج فى محطاتها.



وكشف المصدر عن اللواء المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب طالب بعمل دراسة حالة من إحدى محطات التنقية المناسبة لمعرفة التكلفة الفعلية للمشروع، وبحث جدواه الأقتصادية.



وأوضح أن رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أجتمع مع ممثلي شركة "كوين سيرفس"للخدمات, لبحث سبل التعاون بينهما، لزيادة موارد الشركة، بتحويل الحمأة لسماد عضوي من خلال معالجة مياة الصرف الصحي، واستخدامه في زراعة أشجار الزينة، بتكلفة تقدر بحوالي 3مليون دولار لكل 100طن.



وأشار المصدر إلى أن ممثلي الشركة عرضوا فيديو عن صناعة الحمأة في اليابان والصين وتايلاند وتركيا والنرويج، وشرح عمليات الإنتاج وتكلفة الصناعة ومدى جدواها الاقتصادي.

