EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
تركي آل الشيخ يشن هجومًا على رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين
الأحد 02 سبتمبر 2018 08:36 م
تركي آل الشيخ
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تركي آل الشيخ: صدارة الدوري ستقتصر بين الأهلى والزمالك وبيراميدز الرابع
تركي آل الشيخ: خلي عندكم مبادئ وقيم وروح رياضية وادعوا لي
تركي آل الشيخ: بيراميدز لم يتفاوض لضم لاعبين من الأهلي
تركي آل الشيخ عن تعادل بيراميدز: الفريق يحتاج للانسجام
تركي آل الشيخ
أحمد صبرى
شن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز هجومًا على تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين المالكة لقنوات أون، بالتحامل ضد نادى بيراميدز خلال تغطية المباريات، مطالبا إياه بأن يترك أهواءه بعيدًا.
وقال فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الأخ تامر مرسي.. بيراميدز نادي مصري.. لما بيتسمى في القناة اللي بتديرها بمسماه القديم لغاية الآن من المعلقين والمحللين.
وأوضح: لما تكونوا القناة الناقلة للدوري لكل الناس وبهذا التحامل في التحليل والتعليق على بيراميدز.. أفكرك اثنين من اللي بيلعبوا في منتخب مصر موجودين في بيراميدز! حاولوا تكونوا محترفين وتسيبكم من أهوائكم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا