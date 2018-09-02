تركي آل الشيخ يشن هجومًا على رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين

أحمد صبرى



شن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز هجومًا على تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين المالكة لقنوات أون، بالتحامل ضد نادى بيراميدز خلال تغطية المباريات، مطالبا إياه بأن يترك أهواءه بعيدًا.



وقال فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الأخ تامر مرسي.. بيراميدز نادي مصري.. لما بيتسمى في القناة اللي بتديرها بمسماه القديم لغاية الآن من المعلقين والمحللين.



وأوضح: لما تكونوا القناة الناقلة للدوري لكل الناس وبهذا التحامل في التحليل والتعليق على بيراميدز.. أفكرك اثنين من اللي بيلعبوا في منتخب مصر موجودين في بيراميدز! حاولوا تكونوا محترفين وتسيبكم من أهوائكم.

