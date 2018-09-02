هبوط 5 بورصات بقيادة القاهرة والرياض وصعود طفيف للكويت

هبوط الاسهم

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة القاهرة والرياض للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف المستثمرين من تأثير النزاعات التجارية التي تتزعمها واشنطن على الاقتصاد العالمي وأسواق الأسهم وصعد مؤشرات 3 بورصات بنسب طفيفة منها الكويت.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هوى بحوالى 1 % فى القاهرة لينزل إلى 15852 نقطة بعد أن حقق مكاسب قوية الأسبوع الماضي.



وهوى سعر سهم شركة جلوبال تليكوم 13.5 % بعد أن أغلنت الشركة إن مساهمي الأقلية قد لا يوافقوا على عرض من شركة فيون المساهمة فيها للاستحواذ على أصولها في باكستان وبنجلادش.



وقال حسن عبد الجليل محلل قطاع الاتصالات لدى شركة سي.آي.سي كابيتال إن ذلك سيضع مزيدا من الضغوط على سهم الشركة على الأجل القصير وسط مدفوعات ديون قادمة بينما أكدت الشركة إن هناك استحقاقات ديون ومدفوعات فائدة ومتطلبات لرأس المال في النصف الثاني من هذا العام والعام القادم بأكمله بقيمة إجمالية 500 مليون دولار على الأقل.



وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % ليسجل حوالى 7915 نقطة مع تراجع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بحوالى 1 % بينما هبط سعر سهم بنك ساب 2.3 % .



وانخفض مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.9 % ليصل إلى حوالى 4940 نقطة وتراجع سعر سهم بنك أبوظبي الأول 1.5 % وسعر سهم شركة اتصالات نزل 1 % .



وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2 % ليرتد إلى حوالى 9864 نقطة مع أداء ضعيف لأسهم القطاع المالي حيث تراجع سعر سهم بنك قطر الوطني 0.3 % وسعر سهم بنك قطر الإسلامي 0.7 % بينما خسر مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 1337 نقطة.



أما البورصات التى حققت مكاسب اليوم فقد تصدرتها بورصة مسقط بارتفاع 0.4 % ليصل إلى حوالى 4436 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.2 % ليزداد إلى حوالى 5274 نقطة بينما تقدم مؤشر سوق مال دبى العام بنقطتين فقط ليستقر عند 2842 نقطة بفضل صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية بحوالى 2 %.





