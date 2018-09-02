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تفاصيل خطة قطر لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في ألمانيا
الأحد 02 سبتمبر 2018 08:27 م
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(رويترز)
تخطط قطر تخطط لاستثمارات إضافية بمليارات الدولارات في ألمانيا، وستوسع دائرة اهتمامها لتشمل الشركات متوسطة الحجم.
وقالتصحيفة هاندلسبلات الألمانية في تقرير ينشر يوم الإثنين نقلا عن دبلوماسيين ومصادر من شركات إن جهاز قطر للاستثمار ومستثمرين من القطاع الخاص يتطلعون إلى شركات تعمل في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا.
ونقلت هاندلسبلات عن وزير المالية القطري علي شريف العمادي قوله ”نرى ألمانيا لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، ونتطلع إلى السوق الألمانية بتفاؤل كبير“.
وقال العمادي في مقابلة مع الصحيفة قبيل انطلاق منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار في برلين في السابع من سبتمبر أيلول ”سيعلن وفدنا عن استثمارات كبيرة جديدة“.
ولدى قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حصص في شركات وبنوك ألمانية، من بينها فولكسفاجن ودويتشه بنك وسيمنس وهوكتيف وسولار وورلد.
وقدرت هاندلسبلات إجمالي قيمة تلك الحصص بنحو 20 مليار دولار.
وقال العمادي إن قطر سعيدة باستثماراتها، رغم تكبدها بعض الخسائر من استثماراتها في سولار وورلد ودويتشه بنك. وتابع ”لدينا قدرة كبيرة على التحمل، ويمتد ذلك إلى جميع القطاعات“.
ولم ترد وزارة الاقتصاد الألمانية على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.
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