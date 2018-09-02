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رياضة
بيراميدز يصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لكل لاعب بعد التعادل مع سموحة
الأحد 02 سبتمبر 2018 08:26 م
نادي بيراميدز
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نادي بيراميدز
أحمد صبرى
قررت إدارة نادي بيراميدز صرف مكافأة بمقدار ١٠ آلاف جنيه لكل لاعب من لاعبي الفريق بعد تحقيقهم تعادلا صعبا في مباراتهم اليوم أمام نادى سموحة بهدف لكل منهما، حيث أعلنت ذلك عبر حساب النادى الرسمي على تويتر.
وكانت إدارة نادي بيراميدز قد قررت صرف مكافأة أيضًا الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف جنيه لكل لاعب من لاعبي الفريق بعد تحقيقهم الفوز في مباراتهم الماضية أمام الداخلية.
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