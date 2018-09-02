أسباب استقرار أسعار الذهب بالسوق اليوم الأحد

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب فى التعاملات، اليوم الأحد، استقرارًا فى التعاملات، وذلك على خلفية إغلاق بورصة الذهب العالمية.



وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال" إن أسعار الذهب تشهد تذبذب خلال الفترة الحالية نتيجة الأوضاع فى تركيا وغيرها من تصريحات حول سعر الفائدة الأمريكية.



وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا سجل نحو 606 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 607 جنيهات أمس أول.



وسجل عيار 18 سجل 519 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 691 جنيها، وسجلت الأوقية 1203 دولارات.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4845 جنيهًا بدلا من 4850 جنيهًا أمس الأول.