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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسباب استقرار أسعار الذهب بالسوق اليوم الأحد
الأحد 02 سبتمبر 2018 08:16 م
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الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب فى التعاملات، اليوم الأحد، استقرارًا فى التعاملات، وذلك على خلفية إغلاق بورصة الذهب العالمية.
وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال" إن أسعار الذهب تشهد تذبذب خلال الفترة الحالية نتيجة الأوضاع فى تركيا وغيرها من تصريحات حول سعر الفائدة الأمريكية.
وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا سجل نحو 606 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 607 جنيهات أمس أول.
وسجل عيار 18 سجل 519 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 691 جنيها، وسجلت الأوقية 1203 دولارات.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4845 جنيهًا بدلا من 4850 جنيهًا أمس الأول.
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