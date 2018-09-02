سامسونج تستعرض أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي‎

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المال خاص



عقدت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤتمراً صحفياً على هامش فعاليات معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونيةIFA 2018



وجددت الشركة التزامها بتطوير منتجات وخدمات جديدة تساهم برسم معالم العصر القادم من الحياة المتصلة.



وعرضت سامسونج خلال المؤتمر كيف يمكن للتقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أن تعزز نمط حياة المستهلكين من خلال إزالة التعقيد وتعزيز التجارب اليومية وتوفير مستوى عالٍ من الأمان وراحة البال.



وقال هيون سوك كيم، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية في سامسونج للإلكترونيات: "تتمتع سامسونج بمكانة فريدة لتزويد المستهلكين بمجموعة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مثل أجهزة التلفاز والشاشات وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة بالطبع"



وأضاف "نحن نسعى جاهدين لتدشين عصر جديد من الحياة المتصلة، حيث تتفاعل منتجاتنا وخدماتنا بشكل سلس مع بعضها البعض لجعل حياة المستهلكين أكثر ثراءً وذكاءً وأكثر ترفيهاً".



