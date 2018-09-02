EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
سامسونج تستعرض أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
الأحد 02 سبتمبر 2018 08:06 م
شعار شركةة سامسونج
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
سامسونج تعتزم استثمار 158 مليار دولار في 3 سنوات
سامسونج تطلق أحدث هواتفها الذكية .. تعرف على المواصفات
شعار شركةة سامسونج
المال خاص
عقدت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤتمراً صحفياً على هامش فعاليات معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونيةIFA 2018
وجددت الشركة التزامها بتطوير منتجات وخدمات جديدة تساهم برسم معالم العصر القادم من الحياة المتصلة.
وعرضت سامسونج خلال المؤتمر كيف يمكن للتقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أن تعزز نمط حياة المستهلكين من خلال إزالة التعقيد وتعزيز التجارب اليومية وتوفير مستوى عالٍ من الأمان وراحة البال.
وقال هيون سوك كيم، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية في سامسونج للإلكترونيات: "تتمتع سامسونج بمكانة فريدة لتزويد المستهلكين بمجموعة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مثل أجهزة التلفاز والشاشات وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة بالطبع"
وأضاف "نحن نسعى جاهدين لتدشين عصر جديد من الحياة المتصلة، حيث تتفاعل منتجاتنا وخدماتنا بشكل سلس مع بعضها البعض لجعل حياة المستهلكين أكثر ثراءً وذكاءً وأكثر ترفيهاً".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا