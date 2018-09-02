إطلاق أوبو فايند إكس من دبي 10 سبتمبر

شركة أوبو

المال- خاص



تعتزم شركة تويوتا الصينية للهواتف إطلاق هاتفها الذكي، Find X الجديد في الشرق الأوسط وإفريقيا يوم 10 سبتمبر المقبل في فندق أرماني في برج خليفة بدبي.



ويعتبر تصميم هاتف Find X، أحد الهواتف الرائدة في الفئة السعرية الأعلى في الأسواق، ثورة جديدة في عالم الهواتف الذكية، حيث يأتي مع مجموعة كاملة من التقنيات المبتكرة والتي تسلط الضوء على السعي المستمر للشركة لاستكشاف التصميمات المستقبلية للهواتف الذكية. كما تطرح OPPO تصميمها الفريد في أسواق الشرق الأوسط الذي يتماشى مع ما يبحث عنه الشباب في أي هاتف عصري.



كما صرح أندي شي، مدير العلامة التجارية لشركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلًا: "هذا العام يمثل نقطة تحول لشركتنا في خطتها للتوسع والإنتشار في المزيد من الأسواق العالمية والتي بدأت بدخولها أسواق أوروبا".



وأضاف "نسعي لاستخدام معرفتنا وخبرتنا في الأسواق العالمية لنصل إلى المزيد من المستخدمين في مختلف الأسواق حول العالم مثل منطقة الشرق الأوسط وأسيا وتزويدهم بهواتف ذكية ذات جودة عالية"



وتابع شي قائلًا "وكذلك تدرك شركة OPPO مدى التطور المستمر لأسواق الشرق الأوسط وإحتياج مستهلكيها لمنتجات جديدة. حيث يمثل ذلك فرصة ممتازة لشركةOPPO لتستعرض إبتكاراتها في مجال صناعة الهواتف الذكية."



وأكمل شي: "تتبنى شركة OPPO رؤية مستقبلية لإطلاق هواتف رائدة في الفئة السعرية الأعلى في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط. حيث يمثل إطلاق هاتف Find X الجديد في أسواق المنطقة أولى الخطوات التي نقوم بها في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية."



ويمثل هاتف Find X الجديد فلسفة شركة OPPO التي تمزج بين التصميم المستوحى من المستقبل والعناصر الجمالية، وسعيها نحو التكامل بين هذه العناصر.



وتأتي تسمية السلسلة الجديدة ب "X" لتعكس حب الاستطلاع والنظرة المستقبلية التي تتبناها شركة OPPO. ولذلك تستمر OPPO في تطوير منتجاتها من الهواتف الذكية التي تقدم مزيج من الفن والتكنولوجيا.



وسيتم الإعلان عن المزيد من الخطوات القادمة لشركة OPPO في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا خلال فعالية إطلاق هاتف Find X، والتي تعتبر جزء من خططها الإستراتيجية في المنطقة.